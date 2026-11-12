Земельный участок в наследство или в дар: кому не придется платить налоги

Земельный участок стоимостью в сотни тысяч гривен можно получить по наследству или в подарок и не заплатить за это ни одной гривны налогов. Однако такая возможность есть не у всех – для некоторых получателей предусмотрены налоги, размер которых зависит от стоимости земли.

Кто может получить земельный участок без уплаты налогов

Нулевая ставка применяется к земле, которую человек унаследовал или получил в подарок от родственников первой или второй степени родства. При таких условиях не нужно платить ни налог на доходы физических лиц, ни военный сбор, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

К первой степени родства относятся родители, супруг или супруга и дети, в том числе усыновленные. Ко второй – родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Однако для освобождения от налогов важна не только родственная связь, но и налоговое резидентство сторон.

Если землю передает дальний родственник или посторонний человек, а обе стороны являются резидентами Украины, получатель уплачивает 5% НДФЛ и 5% военного сбора. При участии нерезидента ставки возрастают до 18% и 5% соответственно, даже для близких родственников. Например, за участок стоимостью 500 тысяч гривен придется уплатить 50 тысяч или 115 тысяч гривен налогов.

Когда требуется оценка земли при наследовании и дарении

В Украине используют нормативную и экспертную денежную оценку земли. Первую применяют для расчета земельного налога, арендной платы за государственные и коммунальные участки, а также государственной пошлины в отдельных случаях. Экспертная оценка определяет стоимость конкретного участка, на основе которой рассчитывается налог при налогооблагаемом наследовании или дарении.

Если получение земли облагается налогом, для определения суммы НДФЛ требуется заключение о ее экспертной стоимости. При нулевой ставке определять рыночную стоимость участка для целей налогообложения не требуется. В то же время освобождение от налогов не отменяет возможных расходов на нотариуса и оформление документов.

Напомним, Стоимость земли в Украине существенно различается в зависимости от региона. В 3 квартале 2026 года самые дорогие гектары продавались в Ивано-Франковской и Львовской областях.