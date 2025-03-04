Может исчезнуть навсегда: что известно о Железнодорожном рынке в Киеве

Железнодорожный рынок в Киеве возвели еще в 1973 году. Активисты бьют тревогу, ведь рынок могут снести.

Историю Железнодорожного рынка Киева 24 Канал рассказывает со ссылкой на тикток Elmira Ettinger.

Обратите внимание Начали строить 265 лет назад: как выглядит самый старый дом Киева

История Железнодорожного рынка

Автор ролика о Железнодорожном рынке в Киеве обратила внимание на то, что его сейчас медленно уничтожают.

Железнодорожный рынок – это бывший колхозный рынок, расположенный возле столичного железнодорожного вокзала. Построенный в 1973 году. Его автор – архитектор-модернист Алла Анищенко.

Этот проект был настолько удачным, что через 5 лет его воплотили в Ровно и Харькове. А еще Анищенко сделала этот прекрасный Печерский универсам,

– говорится в ролике.

В этих рынках архитектор воплотила самый сложный эксперимент – круглое и полностью застекленное здание и висячий потолок. Все держится на законах физики. В советское время на рынке люди продавали собственноручно выращенную продукцию, а также приготовленные блюда.



Такой вид рынок имел когда-то / Фото из фейсбука "История Соломенского района"

Рынок разрешили снести

Уже в наше время там открыли супермаркет. Но в 2021 году он перестал работать. Тогда же Киевсовет проголосовал за передачу в аренду участка под рынком для нового строительства. То есть позволил снести его.

Киевляне возмутились, на их защиту стала часть депутатов и Союз архитекторов Украины. После этого тема затихла. А дальше началась полномасштабная война.

Сейчас рынок не охраняют и никак не берегут. Туда уже ходят вандалы и бьют стекла,

– объясняет автор видео.

И добавляет, что лучший способ уничтожить здание – просто оставить его на произвол судьбы. Ведь снос разбитого здания гораздо легче обосновать.



Вид рынка изнутри / Фото из фейсбука "Карта Реновации"

Поэтому следует наблюдать за зданием и немедленно предоставить ему охранный статус.

История Железнодорожного рынка Киева: смотрите видео