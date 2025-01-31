На Днепропетровщине женщина забросала квартиру хламом, поэтому перешла жить в подъезд

В Павлограде пенсионерка так накапливала всякий хлам, что перекрыла вход в свою квартиру. Поэтому она перешла жить в подъезд.

Кроме того, пенсионерка затопила соседей, живущих на этаж ниже. Об этом рассказали в павлоградском коммунальном предприятии "Уютный город", пишет 24 Канал.

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Женщина так загромоздила квартиру, что перекрыла вход

Жительница дома "тащила все в свою квартиру" и захламила ее настолько, что уже сама не могла туда войти, рассказала председатель ОСМД Людмила Шишкина.

Затем она начала складывать вещи в подъезде и оставалась ночевать там. Однажды женщина затопила соседей, из-за чего вызвали коммунальщиков.

Пришлось высвобождать хотя бы минимальное пространство, чтобы попасть туда и перекрыть краны. В первый день работы водитель трактора вывез на городскую свалку три прицепа мусора,

– говорится в заметке коммунального предприятия.

Родственники есть, но они не реагируют

Жители дома говорят, что они иногда опасаются из-за поведения пенсионерки. Женщина часто удивляет их своим поведением и выходками. Интересно, что у женщины есть родственники, но они годами не реагируют на замечания соседей и председателя ОСМД.

В КП добавляют, что захламленные квартиры в Павлограде не такая уж и редкость, но на этот раз в одной квартире надо было работать несколько дней.