Женщина за большие деньги продала маленький дом, который был символом несокрушимости: как ей это удалось

Жительница Австралии продала свой маленький домик за 8 миллионов долларов. Дело в том, что ее дом полностью окружили многоэтажки. После лет отказов австралийка все же уступила застройщикам.

Женщина из Сиднея, которая в свое время требовала 20 миллионов долларов за свой скромный двухкомнатный дом, зажатый между современными многоэтажками, наконец продала его. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Небоскреб Трампа может появиться в Бухаресте

Почему женщина долгое время не продавала дом?

Недвижимость, расположена по адресу Уокер-стрит, 16 в пригороде Родос, была последним отдельным одноэтажным домом на улице, где теперь доминируют многоэтажки и небоскребы.

В течение длительного времени дом символизировал сопротивление массовой застройке – владелица не поддавалась давлению девелоперов. Несмотря на все, в доме до сих пор сохранился уличный туалет.

Участок площадью 676 квадратных метров представлял значительный интерес для застройщиков. Родос, когда-то пригород со спокойной застройкой, сейчас превратился в плотно застроенный жилой район с многочисленными многоэтажками.



Частный дом среди многоэтажек / Фото realestate.com.au

В 2022 году дом сдавали в аренду за 900 долларов в неделю. Тогда пожилая хозяйка отказалась от многочисленных предложений застройщиков, настаивая на цене в 20 миллионов.

Женщина также долгое время вела спор с крупным застройщиком Billbergia, который стоял за реализацией проекта Rhodes Central, пытаясь заблокировать расширение застройки вблизи ее участка.

И, конце концов, после многолетнего сопротивления, она согласилась на продажу и все же получила значительную прибыль.

За сколько удалось продать дом?

Аукцион, состоявшийся в минувшие выходные, собрал более 150 участников. Торги начались с 6 миллионов долларов и завершились на уровне 8,15 миллиона.

Мы ожидали, что цена будет в пределах 7 – 7,7 5 миллиона. Участников было много, но это было похоже на игру в прятки среди них в толпе. Это был уникальный объект, последний на улице, но мы продали его за невероятную цену,

– заявила агент по продажам Ванесса Ким.

Несмотря на скромную планировку с двумя спальнями и одной ванной комнатой, огромный потенциал участка сделал его желанным объектом для инвесторов.