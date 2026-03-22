После выселения соседей женщина услышала странные звуки в их доме: что она там нашла

После того, как соседи внезапно съехали, женщина начала слышать странные звуки из их двора. Проверив, что там происходит, она наткнулась на неожиданную находку.

Что оставили после себя соседи, и почему это шокировало?

Переезд часто сопровождается хаосом и спешкой: люди пакуют вещи, стараясь ничего не забыть. Особенно сложно это сделать, когда есть дети или домашние животные, ведь вся ответственность ложится на взрослых. О случае, когда при переезде что-то пошло не так, рассказывает The Mirror.

Читайте также Заброшенный дом гнил 15 лет, пока один человек не помог разгадать его тайну

Женщина по имени Джино рассказала в тиктоке jeeno777, что ее соседей недавно выселили из дома, окна даже заколотили досками.

Но уже через несколько дней после их отъезда она начала слышать странные звуки из их двора. Выяснилось, что бывшие жильцы оставили после себя не вещи, а живое существо – своего кота.

Как женщина спасла животное и чем все закончилось?

Увидев брошенного кота, Джино не осталась в стороне. Она начала подкармливать животное и обустроила для него временное убежище в своем саду.

Сначала женщина колебалась, забирать ли кота домой из-за собственной собаки, но холодная погода заставила ее действовать. Она обратилась в службу защиты животных и приюта, где ей посоветовали проверить наличие микрочипа.

Когда специалисты осмотрели кота, оказалось, что чипа нет – животное могли признать бездомным.

Впрочем, история завершилась хорошо. Благодаря взаимодействию с местными властями удалось найти контактные данные бывших владельцев. Уже через несколько часов они пришли к Джино и забрали своего любимца.

Что стоит знать?

Эксперты советуют в подобных случаях сначала проверить, имеет ли животное ошейник или микрочип, расспросить соседей и обратиться к ветеринарам или зоозащитным организациям. Если владельца найти не удается, помочь могут местные приюты.

Что люди находили в домах?

Супруги из Великобритании купили дом и во время ремонта наткнулись на скрытое пространство под полом. О существовании этого помещения не знали ни продавец, ни риелтор, ни инспектор. Оказалось, что под домом есть подвал, доступ к которому был замаскирован и перекрыт ванной комнатой. Площадь найденного пространства составляет около 23 квадратных метров, и его можно обустроить для жилых нужд.

Супруги приобрели дом, который изначально выглядел почти идеальным и не требовал серьезных работ. Однако во время разборки стен новые владельцы обнаружили неожиданные вещи – старые бутылки, журналы и мумифицированные останки животных. Впоследствии у них появились проблемы со здоровьем, что только усложнило ситуацию. В итоге паре пришлось полностью демонтировать стены и возвести их заново, потратив на это около 20 тысяч долларов. Найденные предметы они решили передать в местный музей.