Що залишили після себе сусіди, і чому це шокувало?

Переїзд часто супроводжується хаосом і поспіхом: люди пакують речі, намагаючись нічого не забути. Особливо складно це зробити, коли є діти або домашні тварини, адже вся відповідальність лягає на дорослих. Про випадок, коли при переїзді щось пішло не так, розповідає The Mirror.

Жінка на ім'я Джино розповіла у тіктоці jeeno777, що її сусідів нещодавно виселили з будинку, вікна навіть заколотили дошками.

Але вже за кілька днів після їхнього від'їзду вона почала чути дивні звуки з їхнього подвір'я. З'ясувалося, що колишні мешканці залишили після себе не речі, а живу істоту – свого кота.

Як жінка врятувала тварину і чим усе закінчилося?

Побачивши покинутого кота, Джино не залишилася осторонь. Вона почала підгодовувати тварину та облаштувала для неї тимчасовий притулок у своєму саду.

Спочатку жінка вагалася, чи забирати кота додому через власного собаку, але холодна погода змусила її діяти. Вона звернулася до служби захисту тварин і притулку, де їй порадили перевірити наявність мікрочіпа.

Коли спеціалісти оглянули кота, виявилося, що чіпа немає – тварину могли визнати безпритульною.

Втім, історія завершилася добре. Завдяки взаємодії з місцевою владою вдалося знайти контактні дані колишніх власників. Уже за кілька годин вони прийшли до Джино та забрали свого улюбленця.

Що варто знати?

Експерти радять у подібних випадках спершу перевірити, чи має тварина нашийник або мікрочіп, розпитати сусідів і звернутися до ветеринарів або зоозахисних організацій. Якщо власника знайти не вдається, допомогти можуть місцеві притулки.

Що люди знаходили в будинках?

Подружжя з Великої Британії купило будинок і під час ремонту натрапило на прихований простір під підлогою. Про існування цього приміщення не знали ні продавець, ні рієлтор, ні інспектор. Виявилося, що під будинком є підвал, доступ до якого був замаскований і перекритий ванною кімнатою. Площа знайденого простору становить близько 23 квадратних метрів, і його можна облаштувати для житлових потреб.

Подружжя придбало будинок, який спочатку виглядав майже ідеальним і не вимагав серйозних робіт. Однак під час розбирання стін нові власники виявили неочікувані речі – старі пляшки, журнали та муміфіковані рештки тварин. Згодом у них з'явилися проблеми зі здоров'ям, що лише ускладнило ситуацію. У підсумку парі довелося повністю демонтувати стіни й звести їх заново, витративши на це близько 20 тисяч доларів. Знайдені предмети вони вирішили передати до місцевого музею.