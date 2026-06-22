Выглядит как пирамида, но внутри живут люди: что известно о странном доме в Китае

В китайском городе Куньшань находится жилой дом, который трудно спутать с обычной многоэтажкой. "Пирамида Куньшаня" имеет каскадную форму, большие террасы и, в то же время, ряд практических проблем.

Как выглядит дом-пирамида в Китае

Как пишет Oddity Central, в Китае хватает жилых домов, которые больше похожи на архитектурные эксперименты, чем на типовые комплексы.

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Но даже на этом фоне "Пирамида Куньшаня" сразу выделяется. Здание расположено в районе Хуацяо в городе Куньшань. Его строительство завершилось в 2013 году, и с тех пор сооружение стало не только жилым комплексом, но и заметной туристической достопримечательностью для тех, кто интересуется необычной архитектурой.

Своё название здание получило из-за формы. Оно действительно напоминает пирамиду, хотя и не является полностью симметричным: две наружные стены выполнены вертикальными, а две другие – наклонными. Из-за этого силуэт ступенчатый и резко отличается от привычных многоэтажек.

"Пирамида Куньшаня" в Китае / Скриншоты 24 Канала

"Пирамида Куньшаня" имеет 18 этажей. Квартиры на наклонной стороне расположены каскадом под углом примерно 45 градусов, поэтому здание кажется сложенным из больших жилых лестниц. Именно этот прием и создает узнаваемый облик сооружения.

Каскадная форма работает не только как визуальный эффект. Благодаря такой планировке квартиры на наклонной стороне имеют просторные террасы. Для жильцов это дополнительное открытое пространство, а для самого здания — главная архитектурная особенность.

Над проектом работало бюро Masters' Architectural Office. Архитекторы черпали вдохновение в традиционных китайских террасированных рисовых полях, поэтому здание приобрело форму, напоминающую рельеф из нескольких уровней.

Впрочем, необычная архитектура имеет и слабые места. Из-за сложной конструкции в доме могут возникать проблемы с вентиляцией и естественным освещением внутренних помещений. Отдельный вызов – пожарная безопасность, ведь такая геометрия усложняет эксплуатацию дома по сравнению с обычными жилыми комплексами.

Как в Китае за 5 дней построили 26-этажный дом

В китайской провинции Хунань менее чем за неделю на месте пустого участка появился 26-этажный жилой дом. Строители использовали модульную технологию, благодаря которой возведение больше напоминало сборку конструктора.

В компании рассказали, что новые модули сходили с производственной линии примерно каждые 21 минуту, поэтому монтаж на площадке почти не останавливался. Когда модули доставляли на участок, краны устанавливали их, а рабочие лишь закрепляли секции между собой специальными болтовыми соединениями.