Який вигляд має будинок-піраміда у Китаї

Як пише Oddity Central, у Китаї вистачає житлових будинків, які більше схожі на архітектурні експерименти, ніж на типові комплекси.

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Але навіть на цьому тлі "Піраміда Куньшаня" вирізняється одразу. Будинок розташований у районі Хуацяо в місті Куньшань. Його завершили у 2013 році, і відтоді споруда стала не лише житловим комплексом, а й помітною туристичною точкою для тих, хто цікавиться незвичайною архітектурою.

Свою назву будівля отримала через форму. Вона справді нагадує піраміду, хоча не є повністю симетричною: дві зовнішні стіни зроблені вертикальними, а дві інші – нахиленими. Через це силует ступінчастий і різко відрізняється від звичних багатоповерхівок.

"Піраміда Куньшаня" у Китаї / Скриншоти 24 Каналу

"Піраміда Куньшаня" має 18 поверхів. Квартири на нахиленому боці розміщені каскадом під кутом приблизно 45 градусів, тому будинок здається складеним із великих житлових сходів. Саме цей прийом і створює впізнаваний образ споруди.

Каскадна форма працює не тільки як візуальний ефект. Завдяки такому плануванню квартири на нахиленому боці мають просторі тераси. Для мешканців це додатковий відкритий простір, а для самої будівлі – головна архітектурна особливість.

Над проєктом працювало бюро Masters' Architectural Office. Архітектори надихалися традиційними китайськими терасовими рисовими полями, тому будинок отримав форму, що нагадує рельєф із кількох рівнів.

Втім, незвична архітектура має і слабкі місця. Через складну конструкцію у будинку можуть виникати проблеми з вентиляцією та природним освітленням внутрішніх приміщень. Окремий виклик – пожежна безпека, адже така геометрія робить експлуатацію будинку складнішою, ніж у звичайних житлових комплексах.

Як у Китаї за 5 днів змонтували 26-поверховий будинок

У китайській провінції Хунань менш ніж за тиждень на місці порожньої ділянки з'явився 26-поверховий житловий будинок. Будівельники використали модульну технологію, через яку зведення більше нагадувало складання конструктора.

У компанії розповіли, що нові модулі сходили з виробничої лінії приблизно кожні 21 хвилину, тому монтаж на майданчику майже не зупинявся. Коли модулі доставили на ділянку, крани встановлювали їх, а робітники лише закріплювали секції між собою спеціальними болтовими з'єднаннями.