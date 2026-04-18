Не только квартира: какие еще льготы на жилье имеют Герои Украины в 2026 году

Герои Украины в 2026 году получают жилье быстрее благодаря приоритетному праву и расширенным льготам. Государство закрепило для них отдельные механизмы обеспечения жильем и дополнительные гарантии для семей.

Какие гарантии предоставляют при получении жилья?

Герои Украины имеют внеочередное право на получение жилья, поэтому находятся на первых позициях в соответствующих списках, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Кроме этого, предусмотрен ряд дополнительных льгот. Государство освобождает от расходов на оформление документов при приватизации жилья. Также учитывают состав семьи или состояние здоровья, что позволяет получить большую площадь в случае необходимости.

Еще одна возможность касается получения земельного участка для индивидуального строительства. Такой вариант позволяет выбрать не только квартиру, но и собственный дом как альтернативу.

Кто оплачивает ремонт жилья?

Если жилье нуждается в обновлении, расходы на капитальный ремонт покрывает государство. Это касается как частных домов, так и квартир в многоэтажных домах.

Финансирование осуществляется за счет государственного или местных бюджетов. Льгота не ограничивается одноразовой помощью, а действует как постоянная гарантия поддержки жилья в надлежащем состоянии.

К слову, в этом году стоимость ремонта в Украине существенно возросла. Как рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу, еще недавно ориентиром были 5 – 7 тысяч гривен за квадратный метр, однако сейчас такие цены фактически остались в прошлом.

В отдельных случаях предусмотрено предоставление строительных материалов или компенсация расходов. Такой подход позволяет использовать помощь в зависимости от конкретной ситуации.

Какие льготы получают семьи погибших?

Семьи погибших или умерших Героев Украины сохраняют право на жилищные льготы. Это касается супругов, детей и нетрудоспособных родителей.

Для них действует полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Не нужно платить за газ, воду, электроэнергию и квартирную плату. Также предусмотрена возможность внеочередного вступления в жилищно-строительные кооперативы.

Кроме этого, семьи могут получить жилье или компенсацию вместо него. Такой механизм позволяет сохранить жилищные гарантии даже после потери кормильца.

Оформление льгот требует представления документов в органы социальной защиты по месту регистрации. После подтверждения права поддержка начинает действовать в соответствии с установленными процедурами.

