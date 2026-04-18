Які гарантії надають під час отримання житла?

Герої України мають позачергове право на отримання житла, тому перебувають на перших позиціях у відповідних списках, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Окрім цього, передбачено низку додаткових пільг. Держава звільняє від витрат на оформлення документів під час приватизації житла. Також враховують склад сім'ї або стан здоров'я, що дозволяє отримати більшу площу у разі потреби.

Ще одна можливість стосується отримання земельної ділянки для індивідуального будівництва. Такий варіант дає змогу обрати не лише квартиру, а й власний будинок як альтернативу.

Хто оплачує ремонт житла?

Якщо житло потребує оновлення, витрати на капітальний ремонт покриває держава. Це стосується як приватних будинків, так і квартир у багатоповерхових будинках.

Фінансування здійснюється за рахунок державного або місцевих бюджетів. Пільга не обмежується одноразовою допомогою, а діє як постійна гарантія підтримки житла у належному стані.

До слова, цьогоріч вартість ремонту в Україні суттєво зросла. Як розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Луханіна у коментарі 24 Каналу, ще донедавна орієнтиром були 5 – 7 тисяч гривень за квадратний метр, однак зараз такі ціни фактично залишилися в минулому.

У окремих випадках передбачене надання будівельних матеріалів або компенсація витрат. Такий підхід дозволяє використовувати допомогу залежно від конкретної ситуації.

Які пільги отримують родини загиблих?

Родини загиблих або померлих Героїв України зберігають право на житлові пільги. Це стосується подружжя, дітей і непрацездатних батьків.

Для них діє повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг. Не потрібно сплачувати за газ, воду, електроенергію та квартирну плату. Також передбачена можливість позачергового вступу до житлово-будівельних кооперативів.

Крім цього, родини можуть отримати житло або компенсацію замість нього. Такий механізм дозволяє зберегти житлові гарантії навіть після втрати годувальника.

Оформлення пільг потребує подання документів до органів соціального захисту за місцем реєстрації. Після підтвердження права підтримка починає діяти відповідно до встановлених процедур.

Як військові можуть отримати житло?