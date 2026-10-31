Учет жилья для ветеранов: кому государство даст жилье и кто может получить компенсацию

Участники боевых действий имеют право претендовать на бесплатное жилье от государства, однако одного удостоверения УБД для этого недостаточно. Сначала ветеран должен подтвердить неудовлетворительные бытовые условия и встать на соответствующий квартирный учет.

Основания для включения в квартирную очередь

Согласно разъяснению Министерства по делам ветеранов, подать заявление могут военнослужащие, лица с инвалидностью, полученной в результате войны, семьи погибших бойцов и вынужденные переселенцы. По информации профильного ведомства, льготный статус напрямую не гарантирует место в списке. Претендент на помощь должен доказать, что его текущие жилищные условия не соответствуют государственным стандартам.

Одним из главных оснований является дефицит жилой площади в расчете на одного человека. Также встать в очередь позволят, если в пределах одной комнаты вынуждены проживать несколько разных семей или граждане разного пола в возрасте от девяти лет.

Обратите внимание! Подать заявление на улучшение условий проживания можно и в том случае, если жилье не соответствует техническим или санитарным нормам. Аналогичное право действует для жителей общежитий или коммунальных квартир. Отдельным фактором признано тяжелое хроническое заболевание у кого-либо из родственников, которое делает невозможным совместное проживание. Кроме того, на постановку на учет могут претендовать арендаторы, которые официально арендуют дом или квартиру по договору не менее пяти лет.

Пакет документов и сроки рассмотрения обращения

Для начала процедуры готовится заявление, подписанное каждым совершеннолетним членом семьи. К основному заявлению следует приложить справки об официальном месте жительства, документы о наличии льгот и сведения о наличии или отсутствии аналогичной регистрации по месту работы. Переселенцам необходимо также подать действующую справку ВПЛ.

Собранную документацию передают в Центр предоставления административных услуг, исполнительный комитет местной Рады или районную государственную администрацию в Киеве по адресу проживания. На рассмотрение материалов государству предоставляется один месяц.

Важно! После рассмотрения заявителю предоставляется письменный ответ о включении в список или мотивированный отказ. Гражданина закрепляют в общей, первоочередной или внеочередной очереди. В то же время сам факт регистрации не гарантирует немедленного получения ключей – придется дождаться продвижения по списку. Окончательное решение о передаче недвижимости принимает исполком, выдавая гражданину соответствующий ордер на заселение.

Выплата компенсации вместо квадратных метров

Получить денежный эквивалент вместо самого жилья имеют право далеко не все бойцы. Этот механизм распространяется только на лиц с инвалидностью вследствие войны I и II группы, а также на близких погибших защитников и защитниц.

Для выделения средств выдвинуты два строгих требования: заявители должны обязательно состоять на квартирном учете, а площадь их имеющегося жилья не должна превышать 13,65 квадратных метра на одного человека.

Кстати, Украина и Банк развития Совета Европы заключат соглашение на сумму 80 миллионов евро для финансирования жилищных ваучеров для переселенцев с временно оккупированных территорий. Это позволит направить почти 4 миллиарда гривен на покупку жилья для людей, чей дом разрушен или захвачен врагом.