Военные смогут вставать в очередь на жилье независимо от прописки: что предлагает правительство

Правительство одобрило законопроект, который позволит военнослужащим становиться на квартирный учет по месту службы независимо от прописки. Из-за действующих правил военнослужащие могут оставаться вне очереди на жилье, даже если нуждаются в улучшении жилищных условий.

Как изменятся правила квартирного учета для военнослужащих

Законопроект предусматривает, что военнослужащие смогут становиться в очередь на жилье по месту прохождения службы, даже если они зарегистрированы в другом населенном пункте, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Документ уже передан на рассмотрение Верховной Рады, однако новые правила пока не действуют. Когда именно они вступят в силу, пока неизвестно.

Важно! Предлагаемые изменения коснутся военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они смогут вставать на учет по месту службы без необходимости менять прописку.

В настоящее время военнослужащие не могут зарегистрировать место жительства по адресу воинской части. В то же время многие из них не имеют собственной квартиры или дома вблизи места службы, где могли бы прописаться.

Напомним, участники боевых действий могут получить жилье от государства либо денежную компенсацию на его приобретение. Однако для этого нужно сначала встать на квартирный учет. Одного статуса УБД недостаточно – необходимо также подтвердить потребность в улучшении жилищных условий.