Украина получит 351 миллион евро на жилищное строительство: какие программы будут профинансированы

Украина привлекла 351 миллион евро на восстановление жилья и поддержку переселенцев. Средства пойдут не только на компенсации за разрушенные дома, но и на социальное жилье, льготную ипотеку и ваучеры для ВПЛ.

Куда будут направлены средства на жилье для ВПЛ

Соглашения с международными партнерами были подписаны в ходе Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске, рассказал народный депутат Павел Фролов.

Наибольшие суммы предусмотрены на программу "еВосстановление" и создание социального арендного жилья. По 100 миллионов евро будет направлено на жилищные сертификаты за уничтоженное имущество и строительство нового жилья для сдачи в аренду.

Еще 80 миллионов евро должны пойти на жилищные ваучеры для ВПЛ с временно оккупированных территорий. Финансирование будет предоставляться двумя траншами. Первый транш в размере 40 миллионов евро ожидается в сентябре 2026 года, а второй – в 2027 году.

Отдельно 60 миллионов евро выделят на доступную льготную ипотеку для ветеранов. Эти средства должны быть направлены на программы, помогающие военным приобрести собственное жилье на лучших условиях.

Еще 11 миллионов евро предусмотрено на техническую помощь. Эти средства должны быть использованы для работы государственных учреждений, занимающихся реализацией жилищных программ.

Финансирование также предусматривает капитальный ремонт жилых домов и развитие льготного кредитования.

Напомним, что в 2026 году также планируется запустить программу "Домики в селе" для переселенцев. В ее рамках общины смогут приобретать частные дома стоимостью до 500 тысяч гривен и передавать их ВПЛ во бесплатное пользование. Всего за год планируется приобрести около 1 000 таких домов.

Жилье будет предоставляться на три года, но при необходимости этот срок смогут продлить. Переселенцы будут оплачивать только коммунальные услуги. При распределении жилья преимущество будут иметь многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые переселенцы и другие уязвимые категории ВПЛ.