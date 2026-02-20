Аренда за 1 гривну: что изменило правительство и кто может воспользоваться льготой

Кабинет Министров изменил порядок использования государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц. Новые правила позволяют передавать часть объектов в льготную аренду без аукционов и с минимальной платой.

Какие правила изменили по аренде за 1 гривну?

Правительство пересмотрело механизм льготной аренды, чтобы упростить привлечение свободной недвижимости для проживания переселенцев, сообщила в соцсетях Юлия Свириденко.

Три нововведения льготной аренды:

Общественные объединения и благотворительные организации могут арендовать государственные и коммунальные помещения для размещения ВПЛ по ставке 0,01% от расчетной арендной платы. Это касается объектов, которые не используются по основному назначению и могут быть адаптированы под жилье. Государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты получили право арендовать имущество без проведения электронных аукционов. Для них установлена фиксированная плата – 1 гривна в год за каждый объект. Хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству, также могут передавать собственную недвижимость для проживания ВПЛ за 1 гривну в год. Речь идет о помещениях, которые не задействованы в основной деятельности предприятий.

Как долго будут действовать льготы?

Льготные условия имеют определенные сроки действия в зависимости от типа балансодержателя. Для государственных и коммунальных учреждений механизм аренды за 1 гривню будет работать в течение военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

Для хозяйственных обществ с государственной долей более 50% специальные условия будут действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Таким образом правительство ограничило срок для государственных компаний, но оставило возможность использовать их недвижимость в переходный период.

Кто может получить компенсацию за аренду жилья?