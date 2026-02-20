Аренда за 1 гривну: что изменило правительство и кто может воспользоваться льготой
- Кабинет Министров разрешил передавать часть объектов в льготную аренду для внутренне перемещенных лиц без аукционов за 1 гривну.
- Льготные условия будут действовать в течение военного положения и еще один год после его завершения для государственных и коммунальных учреждений, и шесть месяцев для хозяйственных обществ с государственной долей более 50%.
Кабинет Министров изменил порядок использования государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц. Новые правила позволяют передавать часть объектов в льготную аренду без аукционов и с минимальной платой.
Какие правила изменили по аренде за 1 гривну?
Правительство пересмотрело механизм льготной аренды, чтобы упростить привлечение свободной недвижимости для проживания переселенцев, сообщила в соцсетях Юлия Свириденко.
Три нововведения льготной аренды:
- Общественные объединения и благотворительные организации могут арендовать государственные и коммунальные помещения для размещения ВПЛ по ставке 0,01% от расчетной арендной платы. Это касается объектов, которые не используются по основному назначению и могут быть адаптированы под жилье.
- Государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты получили право арендовать имущество без проведения электронных аукционов. Для них установлена фиксированная плата – 1 гривна в год за каждый объект.
- Хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству, также могут передавать собственную недвижимость для проживания ВПЛ за 1 гривну в год. Речь идет о помещениях, которые не задействованы в основной деятельности предприятий.
Как долго будут действовать льготы?
Льготные условия имеют определенные сроки действия в зависимости от типа балансодержателя. Для государственных и коммунальных учреждений механизм аренды за 1 гривню будет работать в течение военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.
Для хозяйственных обществ с государственной долей более 50% специальные условия будут действовать на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Таким образом правительство ограничило срок для государственных компаний, но оставило возможность использовать их недвижимость в переходный период.
Кто может получить компенсацию за аренду жилья?
Кабмин расширил программу компенсации за аренду жилья для ветеранов и ветеранок войны. Теперь выплаты смогут получить еще несколько категорий защитников, в частности те, кто вернулся из плена или не имеет собственного жилья.
Выплату могут оформить ветераны ВПО, которые не могут пользоваться собственным жильем. Программа также распространяется на тех, кто проходит лечение или реабилитацию на расстоянии более 15 километров от задекларированного места жительства и вынужденно снимает жилье, отмечает Министерство по делам ветеранов.