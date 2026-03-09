Правительство выделило 1,5 миллиарда на жилье для переселенцев: как потратят средства

Правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на обустройство и покупку жилья для внутренне перемещенных лиц. Средства используют для ремонта, установки модульного жилья и приобретения домов, которые общины смогут передать переселенцам.

На что потратят 1,5 миллиарда гривен?

Наибольшую часть финансирования, 1 миллиард гривен, направляют на обустройство мест временного проживания для переселенцев, пишет Правительственный портал.

Это ремонт зданий, обновление помещений и улучшение условий в общежитиях, санаториях и других объектах, где сейчас живут внутренне перемещенные лица. Во время ремонта будут учитывать доступность жилья.

Важно, что 20% всех отремонтированных помещений должны быть доступными для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения,

– отметила премьер-министр в соцсетях.

Кроме ремонта, общины смогут создавать новые места проживания. Например, устанавливать модульные дома или обустраивать другие временные жилые объекты для переселенцев.

Будут ли покупать дома для переселенцев?

Еще 500 миллионов гривен предусмотрели на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Прежде всего общины смогут покупать дома в сельской местности и передавать их переселенцам для проживания.

Такой подход позволяет быстрее обеспечить людей жильем в общинах, где есть свободные дома. После утверждения правительственной процедуры местные власти смогут использовать средства субвенции для покупки жилья и дальнейшего заселения переселенцев.

Как будут финансировать проекты в громадах?

Условия финансирования будут зависеть от расположения громады. Для территорий вблизи фронта расходы будут покрывать полностью из государственного бюджета.

В других регионах будет действовать софинансирование. 90% средств предоставляет государство, еще 10% должны обеспечить местные бюджеты.

