Уютный дом Сидни Суини: как выглядит дом американской кинозвезды

Американская актриса Сидни Суини приобрела дом на озере в Айдахо, который когда-то принадлежал ее прародителям. По словам звезды, это место, где вся семья может быть собой без голливудского блеска, но с атмосферой тепла и уюта.

Где расположен дом?

Дом расположен в живописном районе на севере штата Айдахо, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Это не роскошная вилла, а скорее уютный загородный особняк, скрытый среди лесов у воды. Вокруг царит спокойствие – тишина, запах сосен и плеск волн.

Именно поэтому актриса выбрала это место для отдыха после тяжелых рабочих недель. Дом когда-то принадлежал ее прародителям, и Суини решила вернуть его в семью, сделав центром тепла и воспоминаний.

Как выглядит дом?

Архитектура дома простая, но очень выразительная. Это деревянная постройка с большой террасой, с которой открывается вид на озеро. Возле дома расположен зеленый участок, где семья проводит время на природе, играет с собакой или просто наслаждается покоем. Здание гармонично вписывается в окружающий пейзаж.

Интерьер сочетает минимализм и домашний комфорт. В доме много дерева, теплых оттенков и естественного света. Большие панорамные окна позволяют любоваться озером, а гостиная, украшена простыми, но стильными деталями, создает атмосферу уюта.

По словам актрисы, именно здесь она чувствует себя дома. Вечера у костра, прогулки на лодке и семейные ужины стали частью жизни в этом месте.

Почему этот дом особенный для Сидни Суини?

Для Суини этот дом – не просто жилье, рассказала актриса на ютуб The Kelly Clarkson Show. Это символ ее связи с семьей и корнями. Дом в Айдахо стал напоминанием о детстве и о простых радостях, которых не хватает в жизни знаменитостей. Она подчеркивает, что стремится сохранить аутентичность и душу этого места, а не превратить его в еще один роскошный особняк для показа.

Интересно! Сидни Суини известна украинским зрителям по ролям в сериале "Эйфория", фильмах "Служанка" и "Люблю тебя ненавидеть".

Что еще известно об актрисе?