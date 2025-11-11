Затишний будинок Сідні Свіні: як виглядає помешкання американської кінозірки
- Акторка Сідні Свіні придбала будинок на озері в Айдахо, що належав її прабатькам, щоб мати місце для відпочинку з родиною.
- Будинок має просту архітектуру з дерев'яною спорудою, великою терасою, мінімалістичним інтер'єром з дерева та панорамними вікнами.
Американська акторка Сідні Свіні придбала будинок на озері в Айдахо, який колись належав її прабатькам. За словами зірки, це місце, де вся родина може бути собою без голлівудського блиску, але з атмосферою тепла й затишку.
Де розташований будинок?
Оселя розташована у мальовничому районі на півночі штату Айдахо, пише 24 Канал з посиланням на Realtor.com.
Дивіться також Зірка "Дизель шоу" живе в "бункері": чим особлива квартира Юлії Мотрук
Це не розкішна вілла, а радше затишний заміський маєток, прихований серед лісів біля води. Навколо панує спокій – тиша, запах сосен і плескіт хвиль.
Саме тому акторка обрала це місце для відпочинку після важких робочих тижнів. Будинок колись належав її прабатькам, і Свіні вирішила повернути його до родини, зробивши осередком тепла та спогадів.
Який вигляд має будинок?
Архітектура оселі проста, але дуже виразна. Це дерев'яна споруда з великою терасою, з якої відкривається краєвид на озеро. Біля будинку розташована зелена ділянка, де родина проводить час на природі, грає з собакою або просто насолоджується спокоєм. Будівля гармонійно вписується у навколишній пейзаж.
Інтер'єр поєднує мінімалізм і домашній комфорт. У домі багато дерева, теплих відтінків і природного світла. Великі панорамні вікна дозволяють милуватися озером, а вітальня, прикрашена простими, але стильними деталями, створює атмосферу затишку.
За словами акторки, саме тут вона почувається вдома. Вечори біля вогнища, прогулянки човном і родинні вечері стали частиною життя в цьому місці.
Чому цей будинок особливий для Сідні Свіні?
Для Свіні ця оселя – не просто житло, розповіла акторка на ютуб The Kelly Clarkson Show. Це символ її зв'язку з родиною та корінням. Будинок в Айдахо став нагадуванням про дитинство і про прості радощі, яких не вистачає у житті знаменитостей. Вона підкреслює, що прагне зберегти автентичність і душу цього місця, а не перетворити його на ще один розкішний маєток для показу.
Цікаво! Сідні Свіні відома українським глядачам за ролями у серіалі "Ейфорія", фільмах "Служниця" та "Люблю тебе ненавидіти".
Що ще відомо про акторку?
Цьогоріч Американська акторка Сідні Свіні, зірка серіалу Ейфорія, опинилася в центрі скандалу через нову рекламну кампанію джинсів American Eagle. Соцмережі звинуватили бренд та акторку у нацизмі.
Критика набрала ще більшого розголосу після того, як видання New York Post повідомило, що Свіні є зареєстрованою республіканкою з червня 2024 року.