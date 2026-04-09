В Европе отказываются от домов: как квартиры становятся основным жильем: как квартиры становятся основным жильем

Более половины европейцев живет в частных домах, но ситуация постепенно меняется. Квартиры становятся популярнее и в отдельных странах уже доминируют.

Где в Европе чаще всего живут в частных домах, а где – в квартирах?

В среднем в Европе 51,4% населения проживает в частных домах, однако показатели существенно различаются в зависимости от страны, пишет Eurostat.

Наибольшая доля зафиксирована в Ирландии – 90,2%, хотя с 2010 года она снизилась на 5,4%.

Высокие показатели также имеют Северная Македония – 82,1%, Нидерланды – 77,1% и Бельгия – 76,8%. В этих странах частные дома остаются основным типом жилья.

Вместе с тем в части государств преобладают квартиры. Наименьшая доля проживания в частных домах в Швейцарии – 33,7%, Испании – 34,6% и Латвии – 34,7%. Это означает, что большинство населения там живет именно в многоквартирном жилье.

Почему квартиры стали популярными в Европе?

В большинстве европейских стран доля людей, которые живут в частных домах, снижается. Такая динамика связана с урбанизацией и изменением образа жизни.

Например, в Германии в частных домах проживает 38,5% населения, что на 6,5% меньше, чем в 2010 году. Еще более заметное сокращение зафиксировали в других странах.

Наибольшее падение доли произошло на Мальте, где в домах живет 36,6% населения. В Португалии показатель уменьшился на 11%, в Норвегии – на 10%, в Люксембурге – на 8,5%.

В то же время есть страны, где ситуация движется в другом направлении. В Польше, Словакии и Венгрии доля проживания в частных домах за последние годы несколько выросла. Если тенденция сохранится, квартиры могут стать основным типом жилья в Европе уже в 2030-х годах.

