Самое одинокое помещение в мире: как выглядит дом посреди ледников Гренландии
- В Восточной Гренландии находится хижина, которую называют самым отдаленным помещением в мире, создана гидом Никко Сегрето для авантюрного туризма и экопроживания.
- Хижина, имеющая форму капсулы, оснащена всем необходимым для проживания и позволяет туристам наслаждаться одиночеством и природой без интернета и мобильной связи.
Среди бескрайних ледяных просторов Восточной Гренландии плавает хижина, которую называют самым отдаленным жилищем в мире. Смелые туристы приезжают сюда, чтобы убежать от привычной жизни и почувствовать настоящее одиночество.
Интернет и мобильная связь в домике не работают, а ближайший человек на расстоянии спутникового звонка, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как выглядит жилье посреди ледников?
Ледниковая хижина – это небольшое шестиугольное здание ярко-зеленого цвета, которое держится на воде благодаря крепким веревкам и якорю. Она стоит в тихом заливе с панорамным видом на Гренландское море.
Внутри есть все самое необходимое для проживания – спальня, кухня, санузел и стеклянный потолок, сквозь который можно наблюдать за звездным небом и полярным сиянием.
Спальня в плавучей хижине / Фото BBC
Ее геометрическая форма напоминает капсулу, возвращающуюся из космоса, и, кажется, идеально сочетается с дикой красотой окружающей природы. Именно здесь можно осознать масштаб изоляции от окружающего мира.
Кто создал самое одинокое жилище в мире?
Автором этой уникальной хижины стал местный гид Никко Сегрето, который всю жизнь работает с путешественниками и исследователями ледников. Его идея возникла во время очередного тура.
Если придет белый медведь, просто запритесь внутри. Это самое надежное место в мире, – отмечает автор.
Сегрето основал этот проект как сочетание авантюрного туризма и экопроживания. Его хижина стала не только местом для отдыха, но и символом уединения и уважения к дикой природе.
Самое одинокое жилище в мире среди ледников / Фото BBC
Почему такие домики привлекают туристов?
Несмотря на изолированность, такие места становятся все более популярными среди путешественников. Туристы ищут не развлечений, а моменты, когда можно побыть наедине с собой, без интернета, телефонов и толпы. Здесь нет ничего, кроме природы, и именно это становится главной роскошью.
Насколько отдаленное это место?
К северу от хижины есть лишь небольшое поселение. Дальше пустота на сотни километров – айсберги, белые медведи, нарвалы и безграничное море, простирающееся до Северного полюса.
Если двинуться на юг, большие города в Бразилии за 8 тысяч километров. Но несмотря на удаленность домика, за 45 минут на лодке есть небольшой городок.
Есть ли еще в мире плавучие дома?
В Нидерландах половина территории лежит ниже уровня моря, поэтому часто города страдают от наводнений. Плавучие дома, которые ранее были экспериментальными, в этом году становятся реальным решением жилищного и климатического кризиса, пишет BBC News.
Такие сооружения не тонут и не дрейфуют, они закреплены на металлических опорах, подключены к городским коммуникациям и стабильно стоят на поверхности даже во время штормов.