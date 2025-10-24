Испания стала центром инвестиций в Европе: выгодно ли там покупать недвижимость на самом деле

Испания опередила все европейские страны по объему инвестиций в недвижимость. Спрос на жилье растет, а цены бьют рекорды. Эксперты называют 2025 год одним из лучших для инвестиций.

Почему Испания стала лидером по объему инвестиций?

За первые девять месяцев 2025 года общий объем вложений достиг почти 13 миллиардов евро, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию Colliers.

Смотрите также В Киеве появилась новая достопримечательность: дом, где останавливался Гетман Скоропадский

Активно росли инвестиции в жилую недвижимость – более 3 миллиардов евро, на 99% больше, чем в прошлом году. А также, в альтернативные объекты – в частности, медицинские центры и дата-центры.

Аналитики отмечают, что Испания привлекла институциональных инвесторов благодаря стабильному спросу, развитию цифровой инфраструктуры и восстановлению туризма. По прогнозам Colliers, до конца года объем инвестиций может вырасти до 17 миллиардов евро, что станет одним из самых высоких показателей в Европе.

Какая средняя цена за квадратный метр в 2025 году?

В 2025 году стоимость жилья в Испании продолжает расти. Средняя цена за квадратный метр составляет около 2 500 – 3 000 евро, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Самые высокие показатели зафиксированы в таких регионах:

Балеарские острова – более 5 000 евро;

Мадрид – 4 300 евро;

Андалусия – 2 700 евро;

Эстремадура – около 1 000 евро.

В целом аналитики отмечают, что спрос на жилье стабильно растет, а цены в прибрежных и городских зонах, особенно в Барселоне, Валенсии и Марбельи, продолжают обновлять рекорды.

Стоит ли инвестировать в испанскую недвижимость в 2025 году?

Эксперты Western Trade Group отмечают, что 2025 год стал благоприятным для инвестиций в недвижимость в Испании, особенно для тех, кто рассматривает долгосрочную перспективу.

Среди преимуществ:

стабильный спрос;

высокий потенциал арендного дохода в туристических регионах;

привлекательное соотношение цены и качества.

Кроме того, Испания остается одним из самых популярных направлений для жизни и отдыха среди иностранцев, что поддерживает рынок даже в периоды экономической нестабильности.

Впрочем, существуют риски. Конкуренция в популярных регионах уменьшает доходность, а изменения в налоговом законодательстве или ограничения на краткосрочную аренду могут повлиять на доходы инвесторов. Также следует учитывать дополнительные расходы – налоги, нотариальные услуги, содержание жилья.

Специалисты советуют рассматривать инвестиции в Испании как долгосрочную стратегию, ориентированную не только на сохранение капитала, но и на стабильный арендный доход.

Что планируют изменить страны ЕС в краткосрочной аренде?