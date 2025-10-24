Почему Испания стала лидером по объему инвестиций?

За первые девять месяцев 2025 года общий объем вложений достиг почти 13 миллиардов евро, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию Colliers.

Активно росли инвестиции в жилую недвижимость – более 3 миллиардов евро, на 99% больше, чем в прошлом году. А также, в альтернативные объекты – в частности, медицинские центры и дата-центры.

Аналитики отмечают, что Испания привлекла институциональных инвесторов благодаря стабильному спросу, развитию цифровой инфраструктуры и восстановлению туризма. По прогнозам Colliers, до конца года объем инвестиций может вырасти до 17 миллиардов евро, что станет одним из самых высоких показателей в Европе.

Какая средняя цена за квадратный метр в 2025 году?

В 2025 году стоимость жилья в Испании продолжает расти. Средняя цена за квадратный метр составляет около 2 500 – 3 000 евро, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Самые высокие показатели зафиксированы в таких регионах:

Балеарские острова – более 5 000 евро;

Мадрид – 4 300 евро;

Андалусия – 2 700 евро;

Эстремадура – около 1 000 евро.

В целом аналитики отмечают, что спрос на жилье стабильно растет, а цены в прибрежных и городских зонах, особенно в Барселоне, Валенсии и Марбельи, продолжают обновлять рекорды.

Стоит ли инвестировать в испанскую недвижимость в 2025 году?

Эксперты Western Trade Group отмечают, что 2025 год стал благоприятным для инвестиций в недвижимость в Испании, особенно для тех, кто рассматривает долгосрочную перспективу.

Среди преимуществ:

стабильный спрос;

высокий потенциал арендного дохода в туристических регионах;

привлекательное соотношение цены и качества.

Кроме того, Испания остается одним из самых популярных направлений для жизни и отдыха среди иностранцев, что поддерживает рынок даже в периоды экономической нестабильности.

Впрочем, существуют риски. Конкуренция в популярных регионах уменьшает доходность, а изменения в налоговом законодательстве или ограничения на краткосрочную аренду могут повлиять на доходы инвесторов. Также следует учитывать дополнительные расходы – налоги, нотариальные услуги, содержание жилья.

Специалисты советуют рассматривать инвестиции в Испании как долгосрочную стратегию, ориентированную не только на сохранение капитала, но и на стабильный арендный доход.

