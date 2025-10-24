Почему Испания стала лидером по объему инвестиций?
За первые девять месяцев 2025 года общий объем вложений достиг почти 13 миллиардов евро, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию Colliers.
Активно росли инвестиции в жилую недвижимость – более 3 миллиардов евро, на 99% больше, чем в прошлом году. А также, в альтернативные объекты – в частности, медицинские центры и дата-центры.
Аналитики отмечают, что Испания привлекла институциональных инвесторов благодаря стабильному спросу, развитию цифровой инфраструктуры и восстановлению туризма. По прогнозам Colliers, до конца года объем инвестиций может вырасти до 17 миллиардов евро, что станет одним из самых высоких показателей в Европе.
Какая средняя цена за квадратный метр в 2025 году?
В 2025 году стоимость жилья в Испании продолжает расти. Средняя цена за квадратный метр составляет около 2 500 – 3 000 евро, что на 15% больше, чем в прошлом году.
Самые высокие показатели зафиксированы в таких регионах:
- Балеарские острова – более 5 000 евро;
- Мадрид – 4 300 евро;
- Андалусия – 2 700 евро;
- Эстремадура – около 1 000 евро.
В целом аналитики отмечают, что спрос на жилье стабильно растет, а цены в прибрежных и городских зонах, особенно в Барселоне, Валенсии и Марбельи, продолжают обновлять рекорды.
Стоит ли инвестировать в испанскую недвижимость в 2025 году?
Эксперты Western Trade Group отмечают, что 2025 год стал благоприятным для инвестиций в недвижимость в Испании, особенно для тех, кто рассматривает долгосрочную перспективу.
Среди преимуществ:
- стабильный спрос;
- высокий потенциал арендного дохода в туристических регионах;
- привлекательное соотношение цены и качества.
Кроме того, Испания остается одним из самых популярных направлений для жизни и отдыха среди иностранцев, что поддерживает рынок даже в периоды экономической нестабильности.
Впрочем, существуют риски. Конкуренция в популярных регионах уменьшает доходность, а изменения в налоговом законодательстве или ограничения на краткосрочную аренду могут повлиять на доходы инвесторов. Также следует учитывать дополнительные расходы – налоги, нотариальные услуги, содержание жилья.
Специалисты советуют рассматривать инвестиции в Испании как долгосрочную стратегию, ориентированную не только на сохранение капитала, но и на стабильный арендный доход.
Что планируют изменить страны ЕС в краткосрочной аренде?
Европейская комиссия планирует масштабные изменения в сфере аренды жилья. Они направлены на преодоление жилищного кризиса в странах ЕС и упорядочение рынка краткосрочной аренды через сервисы вроде Airbnb и Booking.
Еврокомиссия готовит ряд амбициозных инициатив, которые могут существенно изменить подход к жилищной политике в ЕС. В частности, Испания предлагает ввести 100% налог на покупку недвижимости гражданам из стран, не входящих в Евросоюз.