Іспанія стала центром інвестицій у Європі: чи вигідно там купувати нерухомість насправді

Іспанія випередила всі європейські країни за обсягом інвестицій у нерухомість. Попит на житло зростає, а ціни б'ють рекорди. Експерти називають 2025 рік одним із найкращих для інвестицій.

Чому Іспанія стала лідером за обсягом інвестицій?

За перші дев'ять місяців 2025 року загальний обсяг вкладень досяг майже 13 мільярдів євро, що на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише 24 Канал з посиланням на компанію Colliers.

Дивіться також У Києві з'явилася нова пам'ятка: будинок, де зупинявся Гетьман Скоропадський

Найактивніше зростали інвестиції у житлову нерухомість – понад 3 мільярди євро, на 99% більше, ніж торік. А також, в альтернативні об'єкти – зокрема, медичні центри та дата-центри.

Аналітики відзначають, що Іспанія привабила інституційних інвесторів завдяки стабільному попиту, розвитку цифрової інфраструктури та відновленню туризму. За прогнозами Colliers, до кінця року обсяг інвестицій може зрости до 17 мільярдів євро, що стане одним із найвищих показників у Європі.

Яка середня ціна за квадратний метр у 2025 році?

У 2025 році вартість житла в Іспанії продовжує зростати. Середня ціна за квадратний метр становить близько 2 500 – 3 000 євро, що на 15% більше, ніж торік.

Найвищі показники зафіксовані у таких регіонах:

Балеарські острови – понад 5 000 євро;

Мадрид – 4 300 євро;

Андалусія – 2 700 євро;

Естремадура – близько 1 000 євро.

Загалом аналітики відзначають, що попит на житло стабільно зростає, а ціни у прибережних та міських зонах, особливо у Барселоні, Валенсії й Марбельї, продовжують оновлювати рекорди.

Чи варто інвестувати в іспанську нерухомість у 2025 році?

Експерти Western Trade Group відзначають, що 2025 рік став сприятливим для інвестицій у нерухомість в Іспанії, особливо для тих, хто розглядає довгострокову перспективу.

Серед переваг:

стабільний попит;

високий потенціал орендного доходу в туристичних регіонах;

привабливе співвідношення ціни та якості.

Крім того, Іспанія залишається одним із найпопулярніших напрямів для життя й відпочинку серед іноземців, що підтримує ринок навіть у періоди економічної нестабільності.

Втім, існують ризики. Конкуренція у популярних регіонах зменшує прибутковість, а зміни у податковому законодавстві або обмеження на короткострокову оренду можуть вплинути на доходи інвесторів. Також слід враховувати додаткові витрати – податки, нотаріальні послуги, утримання житла.

Фахівці радять розглядати інвестиції в Іспанії як довгострокову стратегію, орієнтовану не лише на збереження капіталу, а й на стабільний орендний дохід.

Що планують змінити країни ЄС у короткостроковій оренді?