Цьогоріч у жовтні ухвалили рішення щодо внесення будівлі до Переліку виявлених об’єктів культурної спадщини та її подальше занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури та історії місцевого значення, пише 24 Канал з посиланням на Консультативну раду Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Які архітектурні особливості будинку?

Будинок виконаний у стилі історизму, характерному для кам’яниць Києва кінця 19 століття. Фасад симетричний і прикрашений колонами, арками й візерунками над вікнами. Еркери та фронтони підкреслюють монументальність споруди, а ковані балконні решітки додають елегантності. Віконні отвори першого поверху прямокутні, а верхніх поверхів – витягнуті, що створює відчуття висоти й легкості.

Архітектурні особливості споруди / Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Будівля поєднує житлові та комерційні функції. На першому поверсі історично працювали торгівельні приміщення, а верхні поверхи займав готель "Петербурзький". Архітектурна структура демонструє прагнення поєднати функціональність і декоративність, що було характерно для міських споруд того часу.

Чому будинок став об’єктом культурної спадщини?

Цікаво! Особливу історичну значущість надає будинку те, що у березні 1918 року тут мешкав Павло Петрович Скоропадський – військовий та державний діяч, Гетьман України, отаман Вільного козацтва. Під час його перебування готель став місцем зустрічей політичних діячів, представників Союзу земельних власників, Української демократично-хліборобської партії та промислово-фінансових кіл.

16 жовтня 2025 року Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглянула облікову документацію будинку. Потім ухвалила рішення, що він відповідає критеріям цінності та заслуговує на включення до Переліку виявлених об’єктів культурної спадщини з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Фахівці запропонували назву об’єкта: "Будинок прибутковий з готелем, у якому проживав Павло Скоропадський, видатний громадський діяч". Сьогодні будівля функціонує як офісно-комерційний центр.

Чи є інші відомі будівлі у Києві?