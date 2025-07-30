Украинцы могут купить жилье в США в кредит. Ипотека предусматривает выполнение определенных условий, в частности наличия положительной кредитной истории.

Как взять ипотечный кредит в США, 24 Канал рассказывает со ссылкой на finance.ua.

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Что известно об ипотеке в США?

Ипотека в Соединенных Штатах предоставляет возможность приобрести жилье, используя саму недвижимость в качестве залога. Это договор между покупателем и кредитором, который дает возможность купить дом или квартиру, постепенно выплачивая заем в течение определенного периода – обычно от 10 до 30 лет.

В случае неуплаты кредита, финансовое учреждение имеет законное право изъять имущество. Такой механизм позволяет людям стать владельцами жилья без необходимости сразу вносить полную сумму стоимости.

Ежемесячные ипотечные выплаты состоят из двух основных компонентов: основная сумма – это первоначальный размер кредита, который постепенно уменьшается с каждым платежом; проценты – вознаграждение кредитору за пользование заемными средствами, которое начисляется по согласованной процентной ставке.

На что обратить внимание украинцам, которые планируют покупку жилья в США?

Советы для украинцев, которые планируют приобрести жилье в США: