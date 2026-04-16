Почему в СССР делали проходные комнаты: что стояло за этим решением

Проходные комнаты в квартирах советской застройки сегодня часто считают неудобными и устаревшими. Во времена СССР такая планировка была массовой, так как позволяла экономить площадь и соответствовала тогдашним представлениям о жизни.

Почему в квартирах СССР делали проходные комнаты?

Как пишет Главред, в советской системе жилье проектировали с учетом интересов сообщества, а не отдельного человека.

Семью воспринимали как единое целое, поэтому понятия личного пространства не было вообще. Открытые планировки соответствовали представлению о быте, где важно жить вместе и постоянно взаимодействовать.

Многие семьи переезжали в квартиры после жизни в бараках и коммуналках. На этом фоне даже жилье с проходной комнатой воспринималось как заметное улучшение условий.

К тому же распорядок дня у членов семьи был похожим. Работа, учеба и отдых происходили по подобному графику, поэтому постоянное движение через комнату не создавало значительного дискомфорта.

Как экономия повлияла на планировку жилья?

Главной задачей советских архитекторов было быстро обеспечить жильем миллионы людей. Поэтому они старались максимально эффективно использовать каждый квадратный метр и избегать лишних затрат.

Проходная комната выполняла сразу две функции – жилого пространства и прохода между другими помещениями. Такой подход позволял экономить примерно 3 – 5 квадратных метров в каждой квартире. В масштабах страны это миллионы квадратных метров и экономия на материалах.

Как планирование влияло на поведение людей?

Архитектура влияла не только на удобство, но и на привычки, пишет Oboz.ua. Отсутствие полностью изолированного пространства заставляло членов семьи постоянно контактировать между собой. Изолированными обычно оставляли только отдельные комнаты, чаще всего спальню родителей.

Дети росли без собственной комнаты и с раннего возраста привыкали к другим в общем пространстве. Такой формат жизни формировал привычку ставить общие интересы выше личных и поддерживал модель "правильного" поведения советского человека.

