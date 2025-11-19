Интересные изменения на рынке жилья: где самые дешевые квартиры в Украине
- В Запорожье самые дешевые квартиры на вторичном рынке со средней ценой около 16 тысяч долларов за однокомнатную.
- На первичном рынке недвижимости самые низкие цены также в Запорожье с примерно 570 долларов за квадратный метр.
Рынок жилья в Украине демонстрирует разницу в ценах в зависимости от региона. Это особенно заметно на фоне роста спроса на бюджетное жилье, когда покупатели ориентируются прежде всего на стоимость, а не на инвестиционную привлекательность.
24 Канал проанализировал стоимость жилья в разных регионах Украины.
Смотрите также Какую квартиру можно приобрести по программе "еОселя" в 2025 году
В каком регионе самое дешевое жилье?
По данным ЛУН, наиболее доступные квартиры сегодня можно найти в Запорожье. Средняя цена однокомнатной на вторичном рынке составляет примерно 16 тысяч долларов. Это самый низкий показатель среди крупных городов страны.
Далее по доступности идет Николаев, где средняя стоимость однокомнатных – 20 тысяч долларов. В Харькове и Сумах средняя цена – 22 тысячи долларов.
Для сравнения, в Киеве аналогичная квартира стоит примерно 66 тысяч долларов, а во Львове – около 67 тысяч. Таким образом, средняя стоимость квартиры в столице втрое превышает показатели на востоке Украины.
Какие цены на рынке первичной недвижимости?
На первичном рынке тенденция похожа. Самая низкая цена в Запорожье – примерно 570 долларов за квадратный метр.
В Сумах средняя цена за квадратный метр около 620 долларов, в Харькове – 670 долларов. В Николаеве цены немного снизились и средняя стоимость составляет 690 долларов за квадратный метр.
По данным РИЕЛ, в Киеве средняя стоимость за 1 квадратный метр составляет около 1 300 долларов, во Львове – 1400 долларов. Хотя возможность приобрести квартиру во Львове за 700 долларов за квадратный метр есть, стоимость зависит от расположения новостроек.
Почему на рынке жилья такая тенденция?
Основной фактор низких цен в южных и восточных областях – ситуация с безопасностью и менее активный спрос. В то же время именно эти регионы предлагают самые выгодные стартовые цены для тех, кто имеет ограниченный бюджет.
Во многих городах может быть проблемной инфраструктура, а жилье потребует дополнительных вложений в ремонт. Покупателям стоит учитывать также перспективы развития региона, транспортную доступность и состояние дома.