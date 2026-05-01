В Украине готовят новую жилищную политику для ВПЛ: присоединились более 20 организаций
- Более 20 общественных и международных организаций приняли участие в обсуждении жилищных решений для ВПЛ во время II Международного форума сплоченности.
- Обсуждение касалось временных и долгосрочных форматов жилья для переселенцев, а также роли общин и международных партнеров в реализации жилищных проектов.
Более 20 организаций присоединились к обсуждению жилищных решений для внутренне перемещенных лиц. Правительство пытается выстроить единую систему, которая объединит помощь общин и международных партнеров.
Какие жилищные решения для ВПЛ обсудили?
Более 20 общественных и международных организаций приняли участие в обсуждении жилищных решений для переселенцев, сообщает Министерство развития общин и территорий.
Обсуждение состоялось во время II Международного форума сплоченности. К дискуссии присоединились представители государственного сектора, общин и международных партнеров. В центре внимания были подходы для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
Участники говорили о различных форматах жилья для переселенцев. В частности, речь шла как о временном размещении, так и о долгосрочных вариантах проживания.
Сегодня именно на Министерство развития общин и территорий возложена ключевая роль в формировании и реализации жилищной политики. Это не только ответственность, но и возможность заложить новое качество этой политики – системную, понятную и такую, отвечающую сегодняшним вызовам и закладывает действенные решения. Важно совместно проанализировать, как работают существующие инструменты, и получить честную обратную связь: что уже дает результат, а что требует доработки. Мы должны смотреть на жилищную политику комплексно – учитывать все имеющиеся решения, а также запрос и позицию международных партнеров, в частности относительно финансовых моделей и инструментов, которые они готовы поддерживать. Отдельно важна аналитика – мы должны четко понимать реальную потребность и соотношение между имеющимися ресурсами и запросом.
Отдельно обратили внимание на роль общин, ведь именно на местном уровне реализуют значительную часть жилищных проектов. Международные партнеры могут участвовать в этом процессе через финансирование и экспертную поддержку.
Мероприятие также стало частью подготовки Государственной стратегии жилищной политики, которую правительство должно разработать после Закона "Об основных принципах жилищной политики".
К слову, Верховная Рада уже приняла закон "Об основных принципах жилищной политики", который меняет подход государства к жилищным отношениям. Он отменяет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа к жилью.
По словам Елены Шуляк, новый закон меняет подход к урегулированию жилищных отношений, поскольку устаревший кодекс давно не соответствует современным реалиям. Закон имеет целью создать более гибкие условия для доступа к жилью, адаптированы к рыночной экономике.
Какие еще программы создают для ВПЛ?
Украина и Германия подписали соглашение о финансировании льготной ипотеки под 3% годовых для переселенцев на сумму 33 миллиона евро, что позволит приобрести жилье более 600 семьям.
Кредит предоставляют на срок до 30 лет с четкими требованиями к возрасту заемщика, площади жилья и его состояния, а участие доступно тем, кто не имеет собственной недвижимости на подконтрольной территории.
Отдельно государство планирует передать пустующее жилье переселенцам. В регионах планируют использовать неиспользованные дома, общежития и админздания, которые находятся в государственной или коммунальной собственности. Перед заселением такие объекты обследуют и при необходимости ремонтируют, чтобы сделать их пригодными для проживания.
Параллельно ввели жилищные ваучеры до 2 миллионов гривен, которые можно использовать для покупки жилья, инвестирования в строительство или в качестве первого взноса.
Сертификат на сумму до 2 миллионов гривен привязывают к конкретной сделке и перечисляют средства непосредственно продавцу или банку. Его можно использовать для покупки жилья, инвестирования или погашения ипотеки, но после согласования средства резервируют только на ограниченное время.