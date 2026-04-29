Может ли прописанный человек получить компенсацию?

Сама прописка в разрушенном жилье не дает права на компенсацию. Юрист Андрей Брилев объясняет, что решающим является право собственности, а не факт регистрации места жительства.

Прописанный человек может получить компенсацию только после оформления этого права. Например, если когда владелец жилья погиб, а родственники продолжали там проживать, они могут претендовать на выплаты только после приобретения права собственности через наследование.

Подать заявку на компенсацию по программе "еВідновлення" может только владелец или его правопреемник. Выплату получает то лицо, чье имя внесено в Государственный реестр вещных прав.

Что нужно сделать для получения выплат?

Первым шагом является открытие наследственного дела у нотариуса. Это нужно для подтверждения права на имущество после смерти владельца.

Если человек проживал вместе с умершим, он считается таким, принявшим наследство. Однако этот факт нужно подтвердить документами.

Далее наследник получает свидетельство о праве на наследство. Без этого документа он не считается собственником и не может претендовать на компенсацию.

После оформления документов право собственности нужно внести в электронный реестр. Без этого заявление через приложение "Дія" подать не удастся.

Кто имеет право на компенсацию по "еВідновленням"?

Право на компенсацию имеют владельцы разрушенного жилья и их законные наследники. Именно они могут обратиться за возмещением после оформления документов.

К слову, как отметила в соцсетях премьер-министр Юлия Свириденко, сегодня правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы "еВідновлення" в размере 2 миллиардов грн.

Еще почти 20 тысяч семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного из-за российских атак. Прием заявок продолжается. Если ваше жилье повреждено или уничтожено в результате российской агрессии, подать заявку можно через ЦНАП, у нотариуса, или через портал Дія,

– написала Свириденко.

Почему выплаты по программе задерживаются?

Часть украинцев не получает компенсации по программе "еВідновлення" в определенные сроки, даже после подачи заявлений. В парламенте объяснили, что проблема возникает не из-за нехватки средств, а из-за медленных процессов на уровне общин.

Без обследований и соответствующих решений средства не перечисляют. Из-за этого возникают задержки даже тогда, когда люди уже подали все необходимые документы.