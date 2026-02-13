Зеленский подписал закон о жилищной реформе: что изменится для украинцев

Президент подписал закон "Об основных принципах жилищной политики", который полностью реформирует жилищную политику Украины. Документ отменяет старый жилищный кодекс 1983 года и вводит новую систему поддержки

В январе законопроект "Об основных принципах жилищной политики" приняло правительство, а 12 февраля документ подписал Владимир Зеленский, указано на портале Верховной Рады.

Что именно меняет новый закон?

Закон отказывается от советской модели бесплатного предоставления квартир в собственность и вводит новую систему поддержки. Речь идет о переходе к социальной и доступной аренде вместо передачи жилья в собственность.

Предусмотрено создание социального жилья для наиболее уязвимых категорий населения и доступного жилья для тех, кто имеет право на поддержку, но может частично оплачивать проживание.

Также вводят финансово-кредитные механизмы и возможность привлечения частных инвесторов к строительству такого жилья. Отдельно запускают Единую электронную информационно-аналитическую систему для учета жилищного фонда и претендентов.

Что будет с очередями на квартиру?

Традиционные квартирные очереди в нынешнем виде отменяют. Вместо бумажных списков будет работать электронная система.

Очередность будут определять по установленным критериям, в частности с учетом доходов и социального статуса. Распределение жилья будет происходить через цифровую систему.

Кто будет управлять жильем?

Закон также разделил управляющих жильем:

Оператор социального жилья будет работать с людьми, которые больше всего нуждаются в поддержке. Он будет отвечать за распределение квартир, заключение договоров найма, контроль за использованием жилья и его содержание. Такими операторами могут быть коммунальные предприятия или другие юридические лица, определенные законом.

Оператор доступного жилья будет будет работать с гражданами, которые имеют право на поддержку, но могут частично оплачивать проживание. Он будет привлекать или организовывать строительство жилья, заключать договоры аренды и обеспечивать управление таким фондом. К этой модели могут участвовать частные компании в рамках государственно-частного партнерства.

Когда прекратят бесплатную приватизацию?

Бесплатную приватизацию государственного и коммунального жилья прекратят через год после завершения военного положения. После этого жилье, находящееся в государственной или коммунальной собственности, будет предоставляться преимущественно в пользование.

Почему отменяют старый Жилищный кодекс?