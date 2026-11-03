Жилищные ваучеры на 2 миллиона: почему более 36 тысяч ветеранов застряли в очереди

В Украине более 36 тысяч ветеранов-переселенцев с временно оккупированных территорий ожидают финансирования жилищных ваучеров. Хотя комиссии уже одобрили более 41 тысячи заявок, фактические выплаты приостановлены.

Кто уже получил 2 миллиона и почему возникла задержка

По данным профильного министерства на Правительственном портале, жилье по программе приобрели лишь 3 297 семей ветеранов-переселенцев.

Стартовый государственный ресурс в размере 6,6 миллиарда гривен уже полностью исчерпан. Из-за этого более 36 тысяч защитников с утвержденными сертификатами вынуждены ждать новых траншей.

Обратите внимание! Одобрение заявки комиссией лишь подтверждает право на государственную поддержку, но не гарантирует немедленного получения 2 миллионов гривен на банковский счет. Ваучер представляет собой электронный платежный документ, который не выдается наличными: деньги резервируются исключительно под конкретную сделку купли-продажи.

Как правильно провести бронирование 2 миллионов гривен в приложении "Дія"

Претендовать на сертификат могут переселенцы с временно оккупированных территорий со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, не имеющие собственного жилья на подконтрольной территории. Однако наличие сформированного ваучера в приложении еще не запускает оплату.

Чтобы не упустить шанс на покупку квартиры, ветеранам необходимо следовать четкому алгоритму действий:

Подать запрос на бронирование: после одобрения ваучера необходимо отдельно отправить заявку на бронирование средств в "Дії", ведь очередь формируется именно по дате и секунде этого обращения;

после одобрения ваучера необходимо отдельно отправить заявку на бронирование средств в "Дії", ведь очередь формируется именно по дате и секунде этого обращения; Заключить договор в течение 60 дней: как только система подтвердит наличие финансирования, у покупателя есть ровно два месяца на поиск недвижимости, проверку документов и подписание нотариального договора;

как только система подтвердит наличие финансирования, у покупателя есть ровно два месяца на поиск недвижимости, проверку документов и подписание нотариального договора; Не потерять бронь: если в течение 60 суток договор не оформлен, деньги возвращаются государству, а заявителю придется вставать в очередь заново.

Юрист благотворительного фонда "Стабилизейшен суппорт сервисез" Ольга Яковлева советует заранее подбирать варианты на вторичном или первичном рынке. Военнослужащим, находящимся на фронте и не имеющим возможности лично посетить БТИ или нотариуса, следует заранее оформить официальную доверенность на близких, поскольку передавать собственную электронную цифровую подпись посторонним лицам категорически запрещено.

Когда поступят новые транши на жилищные ваучеры

У нас есть конкретная договоренность с Банком развития Совета Европы о привлечении дополнительных 4 млрд грн. Рассчитываем получить первые 2 млрд грн до конца этого года. Это позволит поддержать еще около тысячи семей. В следующем году планируем привлечь 10,1 млрд гривен международной поддержки и бюджетных средств, что поможет около 5 тысяч семей,

– отметил министр по делам общин, территорий и ВПЛ Виталий Безгин.

Напомним, ранее мы писали, что Украина договорилась о привлечении 80 миллионов евро от Банка развития Совета Европы. Как сообщило Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, подписание финансового соглашения запланировано на ноябрь 2026 года.