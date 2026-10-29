Почти 4 миллиарда на новые дома: Украина договорилась о жилищных ваучерах для переселенцев

Украина и Банк развития Совета Европы заключат соглашение на сумму 80 миллионов евро для финансирования жилищных ваучеров для переселенцев с временно оккупированных территорий. Это позволит направить почти 4 миллиарда гривен на покупку жилья для людей, чьи дома разрушены или захвачены врагом.

На жилье для ВПЛ выделят больше средств

Украина и Банк развития Совета Европы заключат соглашение на 80 миллионов евро для финансирования жилищных ваучеров для переселенцев с временно оккупированных территорий. Это позволит направить почти 4 миллиарда гривен на покупку жилья для людей, чьи дома разрушены или захвачены врагом. Как сообщило Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, финансовые договоренности были достигнуты во время встречи 28 октября в Страсбурге.

Первый транш в размере 40 миллионов евро должен поступить на счета уже до конца года.

Жилищный ваучер – это государственная целевая помощь в виде сертификата, с помощью которого семья может оплатить покупку квартиры или дома на подконтрольной территории. Соглашение было согласовано профильным министром Виталием Безгиным и главой Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли в ходе сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Главная договоренность на сегодня – подписать до конца ноября новое соглашение на 80 млн евро для жилищных ваучеров, чтобы первые 40 млн евро поступили до конца года,

– Виталий Безгин, министр.

Куда пойдут европейские инвестиции

Всего за три года сотрудничества с европейским финансовым учреждением привлечено более 800 миллионов евро социальных инвестиций. Эти средства направляются на программы прямой компенсации, чтобы переселенцы имели возможность приобрести собственное жилье вместо аренды временного жилья.

Только первые 200 млн евро в рамках программы HOME позволили более чем 15 700 людям получить новое жилье. Но потребность растет вместе с разрушенным жилым фондом,

– Виталий Безгин, министр.

Общий бюджет инициативы HOME, которая выплачивает компенсацию за уничтоженную недвижимость, за три года достигнет 300 миллионов евро с учетом взноса правительства Италии в размере 50 миллионов евро. В рамках предыдущих этапов финансирования в Украине уже выплачено 6 174 жилищных сертификата, что обеспечило жильем более 15,7 тысячи граждан.

Арендное жилье и новый транш

Помимо ваучеров, стороны договорились о выделении 80 миллионов евро на отдельный компонент программы "еВосстановление" под названием "Жилье для ВПЛ из ВОТ". Также Банк развития Совета Европы готов присоединиться к Коалиции партнеров по развитию социального жилья, концепция которой будет представлена в Варшаве для поддержки доступной муниципальной аренды.

Обратите внимание! В конце сентября Украина уже получила транш в размере 50 миллионов евро, из которых 2,5 миллиарда гривен были направлены на бронирование 1 882 жилищных сертификатов. Если эти средства будут освоены вовремя, очередной транш в размере 50 миллионов поступит еще до конца года.

Напомним, ранее мы писали о том, кто имеет приоритет на выплату компенсаций по программе " Восстановление ", где первоочередное право на бронирование средств закреплено за ветеранами, семьями погибших защитников, людьми с инвалидностью вследствие войны и многодетными семьями.