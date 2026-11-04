Жилищный кризис в Барселоне: как власти борются с дорогой арендой и при чем здесь ИИ

В Барселоне ищут способы сделать жилье более доступным для местных жителей. Пока власти предлагают ограничить арендную плату и количество квартир, сдаваемых туристам, в городе планируют опробовать новые технологии на основе искусственного интеллекта.

Как в Барселоне планируют сделать жилье более доступным

3 ноября 2026 года в Барселоне на международной выставке Smart City Expo World Congress обсуждали, как сделать жилье более доступным. Для этого была организована отдельная площадка HOWS Barcelona, где представители городских властей, бизнеса и международных организаций обсуждали возможные решения, пишет издание RTVE.

По оценке представительницы жилищного агентства ООН Эдлам Аберы, почти 3 миллиарда человек в мире живут в ненадлежащих жилищных условиях, а более 300 миллионов вообще не имеют жилья.

Власти Барселоны поддерживают ограничение арендной платы и постепенное сокращение количества квартир, сдаваемых туристам на короткий срок. Такие меры должны помочь увеличить предложение жилья для местных жителей, ищущих квартиры для длительного проживания.

Представители бизнеса предлагают иной подход. По их мнению, сделать жилье более доступным можно за счет увеличения объемов строительства и привлечения инвестиций. Для этого частный сектор выступает за дополнительные стимулы для застройщиков, а не только за ограничения на рынке аренды.

Как искусственный интеллект изменит жизнь в городах

В 2027 году Барселона планирует опробовать "умные" светофоры, которые будут работать на основе искусственного интеллекта. Компании Kapsch и Acisa получат по 100 тысяч евро на свои проекты, а испытания продлятся четыре месяца на различных перекрестках города.

Интересно! Система Kapsch будет автоматически регулировать светофоры в зависимости от интенсивности движения. Разработка Acisa будет использовать цифровую модель дорожной сети, чтобы прогнозировать транспортные потоки, отдавать приоритет общественному транспорту и пешеходам и сокращать выбросы.

На выставке также представили автономных роботов-патрульных южнокорейской компании Neubility. Четыре таких устройства уже работают в городе Соннам в Южной Корее, где патрулируют парки и площади. С помощью камер и искусственного интеллекта роботы обнаруживают пожары, замечают людей, нуждающихся в помощи, и автоматически сообщают об опасности.

Напомним, британские архитекторы также разрабатывают технологию SWIFT-Build, которая позволит роботам строить деревянные дома сверху вниз. Автономные машины будут собирать конструкции, а дроны будут контролировать процесс и помогать выявлять ошибки.