Супруги живут в лодке на реке, чтобы не платить за дорогую аренду: какие у них расходы

Адам и Лорен решили переехать на 18-метровую лодку, чтобы не платить за дорогую аренду. Их месячные расходы мизерные, если брать во внимание стоимость аренды в Британии.

Авантюрная пара недолго думала, когда возникла идея перебраться на лодку. Свой новый дом Адам и Лорен нашли на Facebook Marketplace, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

Обратите внимание Вы должны это увидеть: пара нашла отличный способ поместить еще одну комнату в маленькой квартире

Пара сделала замечательный ремонт в лодке

Супруги взяли в кредит узкофюзеляжную лодку за 38 тысяч фунтов стерлингов (почти 2 миллиона гривен). Она была в отличном состоянии, но пара решила сделать еще косметический робот.

Мы полностью отремонтировали ванную комнату и превратили палубу в зимний сад,

– рассказала Лорен.

Спальню и кухню супруги также обновили. На видео видно, что комнаты очень уютные.

День из жизни на лодке: смотрите видео

Сколько супруги тратят в месяц

О своем авантюрном образе жизни супруги рассказывают в тиктоке. Их видео привлекли внимание почти 400 тысяч пользователей в тиктоке – именно столько подписчиков на странице пары.

Пара рассказывает о своей лодке, выращивании собственных трав, фруктов и овощей, путешествия и тому подобное.

В одном из последних видео Адам и Лорен поделились, что тратят ежемесячно около 412 фунтов (21,2 тысячи гривен).

Среди заметных расходов – покупка дизельного топлива, угля и газа в баллонах. Также пара еще не выплатила кредит за лодку, оплачивает страховку и Wi-Fi.