Знесли попри арешт: у Києві почали відновлювати історичну садибу Зеленських

У Києві почали відновлювати історичну садибу Зеленських, яку незаконно знесли понад два роки тому. Будівлі планують повернути первісний вигляд, використавши навіть цеглу, що вціліла після руйнування.

Що відомо про відновлення садиби Зеленських у Києві

У Києві розпочали відновлення садиби Зеленських на вулиці Олександра Кониського, 22. Історичну будівлю несанкціоновано знесли 19 липня 2024 року, а тепер на її місці почалися реставраційні роботи, пише громадська організація "Спадщина".

Садибу, також відому як садиба Маліна, збудували у 1890 році. Упродовж 1911–1915 років у будинку проживала родина Зеленських. Ще з липня 2021 року активісти намагалися захистити споруду від знесення, однак її зруйнували попри накладений арешт. Згодом залишки будівлі внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Після знесення КМДА та власники садиби уклали меморандум про її відновлення за кошти власників, без фінансування з міського бюджету. Підготовку до реставрації ускладнили судові обмеження, проте у 2025 році на об'єкті провели протиаварійні роботи та законсервували залишки споруди. Контролювати подальше відновлення мають представники Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та громадськості.

Який вигляд матиме садиба Зеленських після реставрації

У липні 2026 року консультативна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА схвалила концепцію реставрації садиби. Проєкт передбачає відновлення історичних розмірів і висотності будинку, а також первісного вигляду фасадів та внутрішнього планування. Під час робіт планують максимально використати автентичні елементи, що збереглися після руйнування.

Садиба Зеленських / Фото Міністерства культури

Зокрема, для відбудови стін використають історичну цеглу, яку вдалося відібрати та зберегти після знесення. Реставрацію проводитимуть на наявних фундаментах і капітальних стінах, а дах відтворять відповідно до історичного вигляду садиби.

Нагадаємо, у селі Рудківці на Хмельниччині збереглася автентична українська хата, яку могли збудувати ще у другій половині XIX століття. Будинок досі має характерні риси традиційного житла, а на подвір'ї залишилися старовинні ворота, кам'яний паркан та інші історичні деталі.