Снесли, несмотря на арест: в Киеве начали восстанавливать историческую усадьбу Зеленских

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Что известно о восстановлении усадьбы Зеленских в Киеве

В Киеве начали восстановление усадьбы Зеленских на улице Александра Кониского, 22. Историческое здание было несанкционированно снесено 19 июля 2024 года, а теперь на его месте начались реставрационные работы, пишет общественная организация "Спадщина".

Усадьбу, также известную как усадьба Малина, построили в 1890 году. В 1911–1915 годах в доме проживала семья Зеленских. Еще с июля 2021 года активисты пытались защитить здание от сноса, однако его снесли, несмотря на наложенный арест. Впоследствии остатки здания внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

После сноса КГГА и владельцы усадьбы заключили меморандум о ее восстановлении за счет средств владельцев, без финансирования из городского бюджета. Подготовку к реставрации затруднили судебные ограничения, однако в 2025 году на объекте провели противоаварийные работы и законсервировали остатки здания. Контролировать дальнейшее восстановление будут представители Департамента охраны культурного наследия КГГА и общественности.

Как будет выглядеть усадьба Зеленских после реставрации

В июле 2026 года консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА одобрил концепцию реставрации усадьбы. Проект предусматривает восстановление исторических размеров и высоты здания, а также первоначального вида фасадов и внутренней планировки. В ходе работ планируется максимально использовать аутентичные элементы, сохранившиеся после разрушения.

Усадьба Зеленских / Фото Министерства культуры

В частности, для восстановления стен будет использован исторический кирпич, который удалось отобрать и сохранить после сноса. Реставрация будет проводиться на имеющихся фундаментах и капитальных стенах, а крышу воссоздадут в соответствии с историческим обликом усадьбы.

Напомним, в селе Рудковцы в Хмельницкой области сохранился аутентичный украинский дом, который, по всей видимости, построили еще во второй половине XIX века. Дом до сих пор сохранил характерные черты традиционного жилища, а во дворе остались старинные ворота, каменный забор и другие исторические детали.