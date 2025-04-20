Менш ніж євро на рік: орендну плату в одному із сіл Німеччини не підвищували вже 500 років
- Село Фуггерай в Аугсбурзі, Німеччина, має орендну плату 0,88 євро на рік, яка не змінювалася з 1521 року.
- Аби жити в поселенні, люди повинні відповідати певним критеріям.
У Німеччині є село, яке вже 5 століть має незмінну орендну плату за нерухомість. Вона становить всього 0,88 євро на рік.
Про це 24 Канал розповідає з посиланням на видання Snopes, яке перевірило цю інформацію на правдивість після низки повідомлень у мережі.
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Унікальне поселення в Німеччині: хто там живе
У серці баварського міста Аугсбург розташоване унікальне закрите товариство – Фуггерай. Там місцеві жителі платять за оренду помешкань всього 0,88 євро на рік. Ця сума є незмінною з 1521 року, коли поселення заснував німецький банкір та філантроп Якоб Фуґґер.
Фуггерай формують 67 будинків та 142 квартир. Вони побудовані у традиційному стилі. У поселенні проживає приблизно 150 людей.
Аби жити там, людина має відповідати декільком критеріям:
- бути старшим чи старшою за 60 років;
- бути родом в Аугсбургу;
- сповідувати католицизм;
- не мати боргів.
Окрім символічної орендної плати, жителі повинні щодня читати три молитви за спокій душі засновника. Ввечері ворота поселення зачиняються рівно о 22:00. Комендантська година там діє вже багато століть. Місцеві також зобов'язані робити внесок у спільноту, виконуючи певні роботи: догляд за садами, допомога на цвинтарі, робота вахтером.
Будинок у поселенні Фуггерай / Фото Tiia Monto
Що є на території
Фуггерай схоже на невелике поселення в місті. На його території є церква Святого Марка, музей, присвячений історії поселення, та навіть робочий бункер. Одна з квартир оформлена у стилі 16 століття. Її можуть відвідувати туристи, аби побачити побут минулого.
Попри те, що в соцмережах часто вказують 1520 рік, офіційні джерела підтверджують, що Фуггерай заснували у 1521 році. Журналісти з'ясували, що вартість оренди там справді не змінюється понад 500 років. А місцеві жителі продовжують дотримуватися суворих традицій і правил.
Село Фуггерай – одна з найвідоміших визначних пам'яток Аугсбурга, яка надихає людей по всьому світу своїм підходом до соціальної підтримки та збереження культурної спадщини.