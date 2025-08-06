У той час як світ продовжує переживати глобальні кризи, топові технологічні мільярдери готуються до найгіршого. Сем Альтман (генеральний директор OpenAI), Марк Цукерберг (Meta) та інвестор Пітер Тіль нібито вживають заходів, щоб убезпечити себе від потенційних загроз. Вони будуть собі бункери на випадок ядерної війни або ж пандемії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of India.

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Чому мільярдери будуть бункери?

В інтерв'ю підкастеру Тео Вону, Сем Альтман зізнався, що більше боїться світової війни, ніж неконтрольованого штучного інтелекту. Він зізнався, що має підготовлене підземне приміщення із запасами та броньованими стінами, яке за потреби може використовуватись як укриття. За словами Альтмана, він не називає це "бункером", проте визнає, що готується до надзвичайних сценаріїв.

Тим часом Марк Цукерберг будує масштабний комплекс на острові Кауаї (Гаваї) — Ko'olau Ranch, що вже встиг привернути увагу журналістів. Частиною резиденції є підземне укриття площею близько 5 000 квадратних футів із тунелями, броньованими дверима, автономними джерелами енергії та запасами провізії. Офіційно його називають "штормовим підвалом", але розслідування WIRED і Business Insider свідчать про значно ширші масштаби проєкту.



Марк Цукерберг будує масштабний комплекс на острові Кауаї (Гаваї) / Фото Unsplash

Пітер Тіль, співзасновник PayPal і впливовий венчурний інвестор, ще раніше став відомим як прихильник ідеї "виживання" в разі колапсу цивілізації. Він придбав землю в Новій Зеландії з наміром побудувати масштабний об'єкт із системами автономного виживання. Попри опір місцевої влади, Тіль, за даними ЗМІ, все ще реалізує плани щодо безпечного притулку далеко від геополітичних епіцентрів.

Чому це важливо?

Те, що керівники найпотужніших технокомпаній світу готуються до катастрофічних сценаріїв, викликає серйозні дискусії у суспільстві. Якщо ті, хто стоїть на передовій інновацій, вважають загрози реальними, можливо, і нам варто замислитися, наскільки готовий світ до глобальних викликів.

Додамо, що українці також мають змогу придбати собі бункер. Середня вартість приватного бункера в Україні варіюється від 25 до 60 тисяч доларів, залежно від матеріалів та обладнання.