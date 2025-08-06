Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

Смотрите также Жить стало дороже: сколько часов надо работать, чтобы оплатить аренду в разных штатах США

Почему миллиардеры будут бункеры?

В интервью подкастеру Тео Вону, Сэм Альтман признался, что больше боится мировой войны, чем неконтролируемого искусственного интеллекта. Он признался, что имеет подготовленное подземное помещение с запасами и бронированными стенами, которое при необходимости может использоваться как укрытие. По словам Альтмана, он не называет это "бункером", однако признает, что готовится к чрезвычайным сценариям.

Тем временем Марк Цукерберг строит масштабный комплекс на острове Кауаи (Гавайи) - Ko'olau Ranch, что уже успел привлечь внимание журналистов. Частью резиденции является подземное укрытие площадью около 5 000 квадратных футов с туннелями, бронированными дверями, автономными источниками энергии и запасами провизии. Официально его называют "штормовым подвалом", но расследование WIRED и Business Insider свидетельствуют о значительно более широких масштабах проекта.



Марк Цукерберг строит масштабный комплекс на острове Кауаи (Гавайи) / Фото Unsplash

Питер Тиль, соучредитель PayPal и влиятельный венчурный инвестор, еще раньше стал известным как сторонник идеи "выживания" в случае коллапса цивилизации. Он приобрел землю в Новой Зеландии с намерением построить масштабный объект с системами автономного выживания. Несмотря на сопротивление местных властей, Тиль, по данным СМИ, все еще реализует планы по безопасному убежищу вдали от геополитических эпицентров.

Почему это важно?

То, что руководители мощнейших технокомпаний мира готовятся к катастрофическим сценариям, вызывает серьезные дискуссии в обществе. Если те, кто стоит на передовой инноваций, считают угрозы реальными, возможно, и нам стоит задуматься, насколько готов мир к глобальным вызовам.

Добавим, что украинцы также имеют возможность приобрести себе бункер. Средняя стоимость частного бункера в Украине варьируется от 25 до 60 тысяч долларов, в зависимости от материалов и оборудования.