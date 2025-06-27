Власний острів із замком: у Шотландії продають унікальну нерухомість

Після 80 років володіння родина Галлі продає острів Шуна на Гебридських островах. Площа острова – майже 500 гектарів з руїнами замку, фермою та будинками для відпочинку.

Колись цей острів купила лондонська вдома, навіть не бачивши його на власні очі, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про острів та замок

З 1945 року острів належав шотландській родині. Зараз йому шукають власника, який продовжить справу або для збереження природи, або для туристичної справи, адже острів має унікальне розташування. Відомо, що ціна цілого острова сягає 5,5 мільйона фунтів.

Не дивно, що за таку площу просять стільки, адже лише сам замок на території збудований у 1911 році шукачем пригод, Джорджем Макліном Баклі. Як відомо, будівництво було здійснено "без жодних витрат".

Вважається, що креслення замку та архітектор, який їх розробив, були під час фатальної подорожі "Титаніка".

Однак замок перетворився на руїни у 1980-х роках, коли його утримання стало надто дорогим.

Коли ми пересували меблі, щоб знайти частини, де вони не проваляться крізь підлогу, стало ясно – дні замку полічені,

– каже один із власників, Джим Галлі.

Цікаво! Острів має біло-піщані пляжі, дикі бухти, ферму з 220 вівцями, диких оленів, птахів, видр, а також будинки для туристів з екологічною енергосистемою. Відвідувачі можуть дістатися сюди за 20 хвилин на човні або вертольотом.