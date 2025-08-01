2025 році програма пільгового житлового кредитування "єОселя" продемонструвала активний розвиток. Вже понад 3,6 тисячі українців вже скористалися можливістю придбати власне житло.

Загальний обсяг виданих з початку року кредитів сягнув 6,6 мільярда гривень, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки України.

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Скільки кредитів по "єОселі" видали у 2025-му?

Лише за останній тиждень було видано 157 кредитів на суму 290 мільйонів гривень. З них 82 кредити – пільгові під 3% річних. Їх отримали:

64 військовослужбовці та представники сектору безпеки,

8 медичних працівників,

8 педагогів,

2 науковці.

Кредити під 7% видано:

55 українцям, які не мають власного житла,

17 внутрішньо переміщеним особам (ВПО),

3 ветеранам.



Скільки грошей видано українцям по "єОселі" з початку 2025 року / Фото Unsplash

Де українці найчастіше купують житло?

Найактивніше програмою користуються у:

Київській області – 51 кредит,

місті Києві – 27 кредитів,

Львівській області – 12,

Івано-Франківській області – 10.

Щодо типу житла, більшість кредитів (94) було видано на придбання житла першого продажу, зокрема 22 об'єкти ще перебувають на стадії будівництва. Ще 63 кредити українці отримали на покупку квартир на вторинному ринку.

Цікаво! Загалом з моменту запуску програми в жовтні 2022 року загалом видано вже 18 451 кредит на суму понад 30,7 мільярда гривень. Програма продовжує підтримувати громадян, які прагнуть мати власний дім, особливо серед захисників, освітян, медиків та ВПО.