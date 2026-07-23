Не лише центр: у яких районах Львова квартири коштують найдорожче

У Львові квартири на вторинному ринку коштують десятки й навіть сотні тисяч доларів. Вартість залежить від кількості кімнат і району міста, а найдорожче житло продають не лише у центрі.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку Львова

За даними ЛУН, у липні медіанна вартість однокімнатної квартири у Львові становить 73 тисячі доларів. Двокімнатні квартири продають у середньому за 99,8 тисячі доларів, а трикімнатні – за 135 тисяч доларів.

Ціни на житло у Львові й далі зростають. Найпомітніше за останні пів року подорожчали трикімнатні квартири – їхня медіанна вартість у доларах збільшилася на 6%. Попит на нерухомість у Львові залишається високим, зокрема через безпечнішу ситуацію в регіоні.

У яких районах Львова найдорожчі однокімнатні квартири

Найвища медіанна вартість однокімнатної квартири у Личаківському районі – 77,9 тисячі доларів. У Сихівському та Франківському районах таке житло коштує по 75 тисяч доларів.

У Шевченківському районі однокімнатну квартиру продають у середньому за 74 тисячі доларів. У Залізничному районі медіанна ціна становить 68,3 тисячі доларів, а у Галицькому – 66,9 тисячі доларів.

Скільки коштують дво- та трикімнатні квартири у різних районах міста

Найдорожчі двокімнатні квартири продають у Личаківському районі – за 113 тисяч доларів. У Галицькому районі медіанна вартість такого житла становить 112 тисяч доларів, у Франківському – 110 тисяч доларів.

У Шевченківському та Сихівському районах двокімнатні квартири коштують у середньому по 100 тисяч доларів. У Залізничному районі медіанна ціна становить 88 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири найдорожчі у Галицькому районі – 173 тисячі доларів. У Франківському районі їх продають у середньому за 165 тисяч доларів, а у Личаківському – за 157 тисяч доларів.

У Сихівському районі медіанна вартість трикімнатної квартири становить 127 тисяч доларів. У Шевченківському районі таке житло коштує 124 тисячі доларів, у Залізничному – 115 тисяч доларів.

Нагадаємо, оренда житла у Львові також залишається дорогою. У липні однокімнатну квартиру здавали в середньому за 21 тисячу гривень, двокімнатну – за 25,6 тисячі гривень, а трикімнатну – за 29,3 тисячі гривень.