Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Львова

По данным ЛУН, в июле медианная стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет 73 тысячи долларов. Двухкомнатные квартиры продаются в среднем за 99,8 тысячи долларов, а трехкомнатные – за 135 тысяч долларов.

Цены на жилье во Львове продолжают расти. Наиболее заметно за последние полгода подорожали трехкомнатные квартиры – их медианная стоимость в долларах увеличилась на 6%. Спрос на недвижимость во Львове остается высоким, в частности из-за более безопасной ситуации в регионе.

В каких районах Львова самые дорогие однокомнатные квартиры

Самая высокая медианная стоимость однокомнатной квартиры в Лычаковском районе – 77,9 тысячи долларов. В Сиховском и Франковском районах такое жилье стоит по 75 тысяч долларов.

В Шевченковском районе однокомнатную квартиру продают в среднем за 74 тысячи долларов. В Железнодорожном районе медианная цена составляет 68,3 тысячи долларов, а в Галицком – 66,9 тысячи долларов.

Сколько стоят двух- и трехкомнатные квартиры в разных районах города

Самые дорогие двухкомнатные квартиры продаются в Лычаковском районе – за 113 тысяч долларов. В Галицком районе медианная стоимость такого жилья составляет 112 тысяч долларов, во Франковском – 110 тысяч долларов.

В Шевченковском и Сиховском районах двухкомнатные квартиры стоят в среднем по 100 тысяч долларов. В Железнодорожном районе медианная цена составляет 88 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры самые дорогие в Галицком районе – 173 тысячи долларов. Во Франковском районе их продают в среднем за 165 тысяч долларов, а в Лычаковском – за 157 тысяч долларов.

В Сиховском районе медианная стоимость трехкомнатной квартиры составляет 127 тысяч долларов. В Шевченковском районе такое жилье стоит 124 тысячи долларов, в Железнодорожном – 115 тысяч долларов.

Напомним, аренда жилья во Львове также остается дорогой. В июле однокомнатную квартиру сдавали в среднем за 21 тысячу гривен, двухкомнатную – за 25,6 тысячи гривен, а трехкомнатную – за 29,3 тысячи гривен.