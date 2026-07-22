Как изменился рынок покупки квартир в первом полугодии 2026 года

По данным OLX Недвижимость, в июне медианная цена квартиры в Украине составила 61 тысячу долларов. С начала года стоимость жилья в долларах выросла на 3%.

Количество объявлений о продаже квартир в первом полугодии увеличилось на 4%, а среднее количество откликов на одно объявление – на 3%. Это свидетельствует о постепенном оживлении рынка, тогда как спрос оставался стабильным.

Где больше всего подорожали и подешевели однокомнатные квартиры

Больше всего однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали в Виннице – на 11%. В Хмельницком цены выросли на 9%, а в Черновцах и Запорожье – на 7%.

В то же время в некоторых областных центрах жилье подешевело. Наиболее заметное падение зафиксировали в Херсоне, где стоимость однокомнатных квартир снизилась на 13%. В Ровно цены упали на 4%, а в Киеве – на 3%.

Несмотря на снижение, Киев остается самым дорогим областным центром для покупки квартиры. Медианная цена однокомнатного жилья в столице составляет 75 тысяч долларов. После столицы самыми дорогими остаются Ужгород и Львов.

Медианная стоимость квартиры / Инфографика OLX Недвижимость

Как изменились цены на квартиры в районах крупнейших городов

В Одессе однокомнатные квартиры подорожали во всех районах на 2–4%. Среди проанализированных больших городов именно здесь рост был наиболее равномерным.

В Харькове наиболее заметно цены выросли в Индустриальном районе – на 15%. В Слободском районе квартиры подорожали на 13%, а в Основянском – на 11%.

Во Львове стоимость жилья выросла в большинстве районов. Больше всего квартиры подорожали в Железнодорожном районе – на 12%, а во Франковском – на 9%. Спрос в городе поддерживают относительно стабильная ситуация с безопасностью и близость к границе.

В Киеве цены в основном оставались стабильными или снижались. Больше всего однокомнатные квартиры подешевели в Днепровском районе – на 10%.

Наибольшие контрасты зафиксировали в Днепре. В Соборном районе квартиры подорожали на 17%, тогда как в Шевченковском их стоимость снизилась на 22%.

Как изменились цены на квартиры в районах крупнейших городов / Инфографика OLX Недвижимость

Напомним, на разницу между районами больше всего влияют риски безопасности. В частности, на Лукьяновке стоимость квартир в долларах за год снизилась на 22%, хотя Шевченковский район в целом остается одним из самых дорогих в Киеве.

Районы, которые покупатели считают более безопасными, обычно пользуются более высоким спросом, тогда как в районах с более частыми обстрелами цены могут оставаться ниже или снижаться.