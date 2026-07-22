Як змінився ринок купівлі квартир у першому півріччі 2026 року

За даними OLX Нерухомість, у червні медіанна ціна квартири в Україні становила 61 тисяча доларів. Від початку року вартість житла в доларах зросла на 3%.

Кількість оголошень про продаж квартир у першому півріччі збільшилася на 4%, а середня кількість відгуків на одне оголошення – на 3%. Це свідчить про поступове пожвавлення ринку, тоді як попит залишався стійким.

Де найбільше подорожчали та подешевшали однокімнатні квартири

Найбільше однокімнатні квартири на вторинному ринку подорожчали у Вінниці – на 11%. У Хмельницькому ціни зросли на 9%, а у Чернівцях і Запоріжжі – на 7%.

Водночас у частині обласних центрів житло стало дешевшим. Найпомітніше падіння зафіксували у Херсоні, де вартість однокімнатних квартир знизилася на 13%. У Рівному ціни впали на 4%, а у Києві – на 3%.

Попри зниження, Київ залишається найдорожчим обласним центром для купівлі квартири. Медіанна ціна однокімнатного житла у столиці становить 75 тисяч доларів. Після столиці найдорожчими залишаються Ужгород і Львів.

Медіанна вартість квартири / Інфографіка OLX Нерухомість

Як змінилися ціни на квартири у районах найбільших міст

В Одесі однокімнатні квартири подорожчали в усіх районах на 2 – 4%. Серед проаналізованих великих міст саме тут зростання було найбільш рівномірним.

У Харкові найпомітніше ціни підвищилися в Індустріальному районі – на 15%. У Слобідському квартири подорожчали на 13%, а в Основ'янському – на 11%.

У Львові вартість житла зросла в більшості районів. Найбільше квартири подорожчали у Залізничному районі – на 12%, а у Франківському – на 9%. Попит у місті підтримують відносно стабільна безпекова ситуація та близькість до кордону.

У Києві ціни переважно залишалися стабільними або знижувалися. Найбільше однокімнатні квартири подешевшали у Дніпровському районі – на 10%.

Найбільші контрасти зафіксували у Дніпрі. У Соборному районі квартири подорожчали на 17%, тоді як у Шевченківському їхня вартість знизилася на 22%.

Як змінилися ціни на квартири у районах найбільших міст / Інфографіка OLX Нерухомість

Нагадаємо, на різницю між районами найбільше впливають безпекові ризики. Зокрема, на Лук'янівці вартість квартир у доларах за рік знизилася на 22%, хоча Шевченківський район загалом залишається одним із найдорожчих у Києві.

Локації, які покупці вважають безпечнішими, зазвичай мають вищий попит, тоді як у районах із частішими обстрілами ціни можуть залишатися нижчими або знижуватися.