Найдешевша квартира в Одесі: скільки коштує та який має вигляд

Найдешевша квартира в Одесі, яку продають у травні 2025 року, коштує всього 10 тисяч доларів. Апартаменти потребують ремонту, але розташовані в зручно місці.

Про бюджетне помешкання в Одесі 24 Канал розповідає з посиланням на OLX.

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Бюджетна квартира в Одесі

На профільному сайті з нерухомості на продаж виставили недорогу квартиру в Одесі. Коштує вона всього 10 тисяч доларів.

Площа помешкання становить лише 13,7 квадратного метра. Однак в оголошенні заявляють, що квартира хоч і маленька, та підійде для 1 або 2 людей.

Йдеться про житло на Слобідці – всього за 10 хвилин від історичного центру Одеси, неподалік зручної транспортної розв'язки. До найближчого ринку можна дійти пішки за 5 хвилин.

Квартира розташована у старовинному одеському дворі. Фактично це окрема кімната, яка виконує функції і кухні, і спальні. Попри компактність, вона має окремий вхід, а також вбиральню з душовою кабіною.

Однак інтер'єр потребує оновлення – ремонт залишився ще з радянських часів.

Такий вигляд має квартира в Одесі за 10 тисяч доларів / Фото зі сайту OLX

Середні ціни на квартири в Одесі

Відповідно до даних порталу ЛУН, у травні однокімнатна квартира на вторинному ринку Одеси в середньому коштує 40,5 тисячі доларів, двокімнатна – 60 тисячі доларів, а трикімнатна – 83 тисячі доларів.

Квадратний метр у новобудові продають за 1 150 доларів (47,9 тисячі гривень).

За останні пів року ціни на квартири як первинного, так і вторинного ринків пішли вгору.