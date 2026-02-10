Оренда в Чехії подешевшала: у якому місті винаймати квартиру найвигідніше

Оренда житла у Чехії на початку 2026 року несподівано подешевшала, але нерівномірно. Поки частина міст отримала помітне зниження ставок, у столиці ринок знову пішов угору через стабільний попит.

Як змінилась вартість оренди у Чехії?

У четвертому кварталі минулого року середня вартість оренди квартир у країні знизилася приблизно на 1,2% порівняно з попереднім кварталом, пише Gromada.cz.

Найбільше подешевшало житло у цегляних будинках. Власникам квартир подекуди довелося знижувати ставки, щоб знайти орендарів. Водночас ціна оренди продовжує залежати від міста.

В Їглаві та Оломоуці оренда знизилась на 2,7%, у Лібереці – близько 2,2%. А от у Празі ціни, навпаки, зросли приблизно на 0,7%. Найбільший ріст цін зафіксували у Карлових Варах, де вартість оренди житла збільшилась на 4,9%.

Скільки коштує оренда у Чехії?

Різниця між столицею та іншими великими містами залишається суттєвою. Навіть друге за розміром місто країни помітно поступається Празі за рівнем орендних ставок.

За даними Numbeo, середня вартість оренди у найбільших містах Чехії становить:

Прага – у центрі міста 25 400 крон (53 340 грн);

Брно – у центрі міста 21 200 крон (44 520 грн);

Градець-Кралове – у центрі міста 16 200 крон (34 020 грн);

Пардубіце – у центрі міста 15 800 крон (33 180 грн);

Карлові Вари – у центрі міста 15 366 крон (32 268 грн).

У якому місті в Чехії орендувати квартиру вигідніше?

Найнижчі ціни серед міст із цього переліку зараз в Остраві – близько 12 900 крон на місяць за однокімнатну квартиру в центрі. Трохи дорожче у Пльзені та Оломоуці, де оренда становить близько 14 400 крон. Також для більшої економії можна шукати житло на околицях міста, там орендна ставка може бути нижчою на кілька тисяч крон.

