Переїзд із Запоріжжя: скільки коштує евакуація та оренда житла в тилу

Через посилення російських обстрілів жителі Запоріжжя масово переїжджають до Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та Черкаської областей. Водночас на переїзд родини з урахуванням перевезення речей та оренди житла може знадобитися щонайменше 80 тисяч гривень.

Скільки коштує перевезти речі із Запоріжжя

Через щоденні авіаудари та ракетні обстріли жителі Запоріжжя шукають житло в безпечніших регіонах України, пише Суспільне.

Перевезення речей вантажівкою на відстань близько 650 кілометрів коштує 20 – 21 тисячу гривень. Послуги кожного вантажника коштують ще 400 гривень за годину. Дешевше відправити майно поштою з доставкою від дверей до дверей – перевезення 20 коробок обійдеться приблизно у 7 тисяч гривень.

Скільки коштує орендувати квартиру в тилових областях

Основний фінансовий тиск на переселенців чинить довгострокова оренда житла. Як зазначає рієлторка Тетяна Федурко, вартість нерухомості в тилу напряму відображає ситуацію на фронті: щойно в прифронтових містах стає небезпечніше, попит та цінники в центральних областях ідуть вгору.

Наприклад, у Черкасах оренда звичайної двокімнатної квартири становить 16 тисяч – 22 тисячі гривень на місяць, а в новобудовах ціни на однокімнатні помешкання стартують від 25 тисяч гривень.

У Хмельницькому та Тернополі житло коштує на 5 – 10% дешевше, ніж у Черкасах. Натомість Вінниця, Івано-Франківськ, а особливо Львів та Ужгород утримують найвищі цінові показники в країні. З урахуванням першого місяця проживання, застави та комісії рієлтора, родинам потрібно мати одразу від 50 тисяч до 60 тисяч гривень лише для заселення.

Як змінювалися ціни на оренду житла в інших регіонах України

Ситуація на ринку оренди суттєво різниться залежно від регіональної безпеки. Нагадаємо, попит на оренду квартир у Києві впав, але ціни не змінилися. У столиці восени попит скоротився на 20 – 22%, проте медіанна вартість оренди однокімнатної квартири зафіксувалася на рівні 16,5 тисячі гривень.