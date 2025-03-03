Як ціни відрізняються від українських: скільки коштують квартири в Польщі

У Польщі середня вартість квадратного метра у квартирі коштує 14,5 тисячі злотих. Уже традиційно найдорожче помешкання продають у Варшаві.

Про те, в яких містах Польщі ціни на житло найвищі, а в яких – найнижчі, 24 Канал розповідає з посиланням на Rynek Pierwotny.

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Скільки коштує житло у Польщі

Станом на початок березня середня ціна за квадратний метр житла у Польщі становить 14 507 злотих, тобто понад 148 тисяч гривень. Це на 7% більше, ніж було рік тому. У середньому квартира в Польщі коштує 764 280 злотих (7 мільйонів 831 тисяча гривень).

Найдорожче житло коштує у таких містах:

Варшава – 17 733 злотих (181,7 тисячі гривень) за квадратний метр;

Гданськ – 16 879 злотих (172,9 тисячі гривень);

Краків – 16 503 злотих (169,1 тисячі гривень);

Вроцлав – 14 793 злотих (151 565,5 тисячі гривень).



Середні ціни за квадрат житла в найбільших містах Польщі / Інфографіка Rynek Pierwotny

Найдешевші квартири можна знайти в таких містах:

Бидгощ – квадрат коштує 10 597 злотих (108,5 тисячі гривень);

Жешув – 11 166 злотих (114,4 тисячі гривень);

Ольштин – 11 377 злотих (116,6 тисячі гривень);

Білосток – 11 379 злотих (116,6 тисячі гривень);

Кельце – 11 418 злотих (117 тисяч гривень);

Лодзь – 11 478 злотих (117,6 тисячі гривень);

Люблін – 11 484 злотих (117,7 тисячі гривень).

Зауважимо, що серед 14 найбільших міст Польщі немає такого, в якому б ціна на квартиру була дешевша, ніж в Україні. За даними порталу ЛУН, квадрат житла вторинного ринку найдорожчий у Києві та Львові і становить 2 000 доларів (82,9 тисячі гривень), на первинці – 53,5 – 55,6 тисячі гривень.

Що буде далі з цінами на нерухомість у Польщі

Експерти зазначають, що важко точно спрогнозувати, що буде з ринком нерухомості Польщі далі. Однак найбільші реалістичними є два варіанти. Перший – уповільнення зростання цін на квартири відразу після тривалого періоду високих ставок. Через певне затишшя на ринку забудовники можуть знижувати ціни на квартири.

Другий варіант – це ще більш динамічне зростання цін на житло в Польщі через державну підтримку та постійний дефіцит житла на внутрішньому ринку – особливо це стосується мегаполісів.