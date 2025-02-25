Про те, якими є ціни в містах та регіонах Чехії, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Deloitte Real Index, які цитує Peníze.cz.

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Загальна ситуація на ринку нерухомості Чехії

Наприкінці 2024 року кількість квартир у Чехії досягла нового рекорду. За даними аналітиків, у четвертому кварталі квадратний метр квартири вперше продавали в середньому за понад 110 тисяч крон (приблизно 193 тисячі гривень). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося зростання на понад 15%.

Як змінилися ціни на квартири в Чехії

У великих міст Чехії за останні три місяці 2024 року ціни на житло знизилися. Однак середній показник по країні підвищився через подорожчання квартир у Празі, загалом у Середньочеському краю, у Карлових Варах та в Іглаві. Однак справжній квартальний стрибок зафіксували у місті Градец-Кралове.

На думку експертів, найбільший вплив на зростання цін на квартири в окремих населених пунктах має кількість новобудов, зареєстрованих у кадастрі за певний період.

Якщо аналізувати весь 2024 рік, то ціни на квартири зросли в усіх регіональних столицях, за винятком Пардубіце, де вони трохи зменшилися.

Квартири в новобудовах продають майже на чверть дорожче, ніж у старих цегляних будинках, а порівняно з панельними будинками різниця в ціні становить понад 6%.



Ціни на квартири в різних регіонах Чехії / Дані Deloitte Real Index

Вартість квартир у різних регіонах Чехії

Регіони та міста Чехії, де середні ціни на квартири найвищі:

Прага – місто, де квартири найдорожчі. Середня ціна зросла на 1,4% і наближається до 140 тисяч крон за квадратний метр ( 235 тисяч гривень ). Загалом у Середньочеському краю ціни підвищилися на 1,9% – до 89,8 тисячі крон (157 тисяч гривень) за квадрат.

– місто, де квартири найдорожчі. Середня ціна зросла на 1,4% і наближається до 140 тисяч крон за квадратний метр ( ). Загалом у Середньочеському краю ціни підвищилися на 1,9% – до 89,8 тисячі крон за квадрат. Південноморавський край , де розташоване зокрема місто Брно – тут за квадратний метр житла в середньому потрібно викласти 108 тисяч крон ( 189 тисяч гривень ). Хоча ціни там дещо впали – на 3,2%.

, де розташоване зокрема місто – тут за квадратний метр житла в середньому потрібно викласти 108 тисяч крон ( ). Хоча ціни там дещо впали – на 3,2%. Градец-Кралове – місто в Краловоградецькому краю, в якому за останній квартал середня ціна на житло підстрибнула майже на 15% – до 86,4 тисячі крон за квадрат ( 151 тисяча гривень ).

– місто в Краловоградецькому краю, в якому за останній квартал середня ціна на житло підстрибнула майже на 15% – до 86,4 тисячі крон за квадрат ( ). Оломоуцький край – квадрат квартири подешевшав на 1,3%, за нього доводиться викладати 81,4 тисячі крон ( 142 тисячі гривень ).

). Пльзенський край – тут ціни також пішли на спад – на 6%, квадрат продають за 77,9 тисячі крон (136 тисяч гривень).

Чеські регіони, де найдешевші квартири:

Устецький край – ціни за квадратний метр житлової нерухомості зменшилися на 0,5% і становлять 38,5 тисячі крон ( 67 тисяч гривень ).

– ціни за квадратний метр житлової нерухомості зменшилися на 0,5% і становлять 38,5 тисячі крон ( ). Карлові Вари – тут ціни навпаки зросли – на 7,3%, за квадрат просять 51 тисячу крон ( 89 тисяч гривень ).

– тут ціни навпаки зросли – на 7,3%, за квадрат просять 51 тисячу крон ( ). Острава – ціни на квартири б'ють рекорди. Попри те, що за останній квартал відбулося певне падіння, все ж за підсумками року фіксують подорожчання аж на 22% – до 52,2 тисячі крон (91 тисяча гривень) за квадратний метр.

До слова, за підсумками 2024 року середня вартість квадратного метра квартири в новобудові Києва, за даними DIM.RIA, становила 1 342 долари (приблизно 56 тисяч гривень). Столиця стала містом з найдорожчою первинною нерухомістю у країні. Тобто навіть у регіонах з найдешевшим житлом у Чехії квадрат квартири дорожчий, ніж в Україні.