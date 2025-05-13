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Нерухомість Аналітика ринку Чи варто купувати смартквартири: кому вони підійдуть, а кому – ні
13 травня, 18:28
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Чи варто купувати смартквартири: кому вони підійдуть, а кому – ні

Наталія Пристанська
Основні тези
  • Смартквартири підходять для початківців у нерухомості, студентів, молодих фахівців та новачків-інвесторів, але не підходять сім'ям з дітьми, тим, хто цінує тишу та особистий простір, або працює з дому.
  • Інвестиції в смартквартири можуть бути вигідними, але слід враховувати певні фактори.

Смартквартири – компактний формат житла, популярний серед молоді, інвесторів та тих, хто шукає доступне помешкання. І якщо для частини людей – це вигідна інвестиція, є й інша, яка навряд чи залишиться задоволеною покупкою.

Детальніше про те, для кого смартквартира буде вигідною інвестицією, а кому така покупка не підійде, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини LIVE.

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Кому підійде смартквартира

  • Тим, хто робить перші кроки у сфері нерухомості. Якщо ви шукаєте стартовий варіант для проживання – смартквартира стане хорошим рішенням. Мінімальні витрати на утримання та компактний простір дозволяють "тренуватись" у ролі власника житла без зайвого фінансового навантаження.
  • Студентам та молодим фахівцям. Зручне розташування та доступна ціна – головні переваги для тих, хто лише розпочинає самостійне життя у великому місті.
  • Початківцям-інвесторам. Для тих, хто планує спробувати себе у сфері орендного бізнесу, покупка смартквартири – спосіб перевірити модель пасивного доходу з невеликими стартовими вкладеннями.

Хто навряд залишиться задоволений смартквартирою

  • Сім'ї з дітьми. Через обмежену площу навіть парам буває затісно, тому родинам з дитиною така нерухомість не підійде.
  • Ті, хто цінує тишу та особистий простір. Студії рідко мають окремі кімнати, а кухня зазвичай розташована поряд із зоною відпочинку. Додайте до цього тонкі стіни – і маємо слабку звукоізоляцію та нестачу приватності.
  • Тим, хто працює з дому. Якщо ви проводите вдома багато часу за комп'ютером, краще обирати житло з окремою робочою зоною – щонайменше однокімнатну квартиру.


Задумавшись про смартквартиру, слід проаналізувати, чи підходить вам цей варіант / Фото зі сайту mayak.kiev.ua

Чи варто інвестувати в смартжитло

Інвестиції в смартквартиру можуть бути вигідними, але важливо враховувати кілька моментів:

  • на відміну від повноцінних квартир, студії у щільній забудові швидше втрачають у ціні;
  • при перепродажу прибуток може бути нижчим за очікування – через перенасичення ринку;
  • рентабельність значною мірою залежить від локації, стану ремонту та інфраструктури будинку – наявність ліфта, охорони, паркінгу тощо.

Оптимальна стратегія: купити недорогу студію у перспективному районі, зробити якісний ремонт, здати в оренду на кілька років, а потім – переглянути ситуацію на ринку щодо подальшого продажу.

На що звернути увагу: можливі ризики

  • Сумнівна якість будівництва. Часто смартжитло облаштовують у колишніх нежитлових приміщеннях, де не завжди дотримані всі будівельні норми.
  • Проблеми з документами. Деякі студії мають статус апартаментів, що не дозволяє реєстрацію місця проживання.
  • Обмежений попит при перепродажах. Знайти покупця на смартквартиру іноді важче, ніж на повноцінне житло, особливо в перенасичених районах.